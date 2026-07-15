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«La última oportunidad»: por qué Dele Alli fracasó en la Serie A tras su sorpresivo fichaje por el Como, mientras la exestrella del Manchester United, Scott McTominay, triunfa en el Nápoles
Dele se queda sin contrato tras disputar un partido con el Como
Dele lleva 10 meses sin equipo, y ningún club ha querido ficharlo. El jugador, de 30 años, se mantiene en forma con entrenamientos individuales.
A punto de empezar la nueva temporada, sus 51 goles en la Premier y sus 37 partidos con la selección inglesa podrían abrirle las puertas de un nuevo equipo antes del regreso de la competición.
Tras fracasar en el Everton y en su cesión al Beşiktaş, parece difícil que vuelva a una gran liga. Tal vez deba dar un paso atrás para recuperar impulso.
Se ha mencionado a clubes de la EFL, con rumores que lo acercan al Wrexham y al Birmingham —cuyas juntas incluyen a Ryan Reynolds y Tom Brady—, y lo cierto es que necesita un nuevo comienzo para recuperar la chispa.
Su plan era relanzarse en el lago de Como, pero apenas jugó 10 minutos contra el AC Milan, fue expulsado y rescindió su contrato.
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¿Por qué le costó tanto a Dele en la Serie A?
Walker, exdefensa del Nottingham Forest y de Inglaterra, fichó por la Sampdoria en 1992 y conoce los retos de vivir en Italia. En declaraciones a GOAL, en colaboración con Betinia, explicó por qué Dele no triunfó en la Serie A, mientras que el excentrocampista del Manchester United Scott McTominay lo hizo en el Nápoles: «Para Dele era casi una última oportunidad.
«No creo que fuera así en el caso de McTominay. Se fue a un equipo de primera categoría que realmente lo quería. En cambio, Dele estaba en una etapa en la que esperaban que todo saliera bien.
Adaptarse a Italia durante los primeros cuatro o cinco meses es lo más difícil, y su carácter quizá no ayudó: estaba acostumbrado a Inglaterra y eso complica todo.
«Es fácil decir que no le salió bien, pero la adaptación es dura. Yo mismo puedo dar fe de ello. Por eso no funciona para todos. En Italia no te dan tiempo: cuanto más famoso eres, menos tiempo tienes. Hay que empezar con buen pie desde el primer momento, y eso es muy difícil».
¿Podrá Dele, exestrella de Inglaterra, encarrilar de nuevo su carrera?
Roberto Di Matteo, que conoce bien la Serie A, ya habló con GOAL sobre Dele, cuando el joven prometedor militaba en la cantera del MK Dons bajo su dirección: «Desde fuera es difícil hacer una valoración.
No sé qué le ocurre a nivel personal. Estaba en un momento álgido y, de repente, algo cambió en su vida privada. Es complicado. Es una pena que hayamos perdido a uno de los jóvenes talentos ingleses más prometedores.
No sé qué necesita para remontar el vuelo. Es complicado. Solo deseo que lo encuentre pronto y vuelva a disfrutar del fútbol y de la vida».
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Dele busca un nuevo club para la temporada 2026-27.
Dele no tira la toalla: aún tiene tiempo de enderezar su carrera. Solo necesita que alguien apueste por él.
Queda por ver si esas oportunidades llegarán en la temporada 2026-27, pues los rumores sobre el interés del Real Madrid en un jugador que brilló junto a Harry Kane en el norte de Londres parecen cosa del pasado.
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