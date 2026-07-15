Dele lleva 10 meses sin equipo, y ningún club ha querido ficharlo. El jugador, de 30 años, se mantiene en forma con entrenamientos individuales.

A punto de empezar la nueva temporada, sus 51 goles en la Premier y sus 37 partidos con la selección inglesa podrían abrirle las puertas de un nuevo equipo antes del regreso de la competición.

Tras fracasar en el Everton y en su cesión al Beşiktaş, parece difícil que vuelva a una gran liga. Tal vez deba dar un paso atrás para recuperar impulso.

Se ha mencionado a clubes de la EFL, con rumores que lo acercan al Wrexham y al Birmingham —cuyas juntas incluyen a Ryan Reynolds y Tom Brady—, y lo cierto es que necesita un nuevo comienzo para recuperar la chispa.

Su plan era relanzarse en el lago de Como, pero apenas jugó 10 minutos contra el AC Milan, fue expulsado y rescindió su contrato.