La última mirada de Javier Aguirre: cinco claves antes del partido de México contra Serbia, previo al debut en el Mundial

Antes del lleno México-Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, Javier “Vasco” Aguirre rechazó que la ansiedad marque los últimos días antes del debut de El Tri en el Mundial.

Sabe lo que se avecina: la presión de jugar en casa, las expectativas y la delgada línea entre un amistoso útil y uno preocupante. Pese a ello, al preguntarle por el ánimo del grupo, Aguirre respondió con una sola palabra: “esperanzado”.

Sin embargo, el partido contra Serbia es la última oportunidad de probar la alineación titular antes de debutar ante Sudáfrica el 11 de junio. Aguirre aún debe equilibrar ritmo y precaución, sobre todo con jugadores que regresan de lesiones, como Edson Álvarez, Santiago Giménez, César “Chino” Huerta y Alexis Vega.

«El equipo llega en un momento físico muy bueno. Hoy, al ver el vídeo de Serbia, lo confirmé: estamos en nuestro mejor nivel físico, atlético y mental, gracias a las charlas que Imanol Ibarrondo, nuestro preparador mental, ha dado esta semana. Les pregunté y están tan emocionados como yo. Ninguno ha vivido esto y deseamos que llegue ya el momento y comience la fiesta”, agregó.

El buen ambiente en México es real; ahora hay que hacerlo útil.

Ante Serbia, El Tri buscará afinar su ataque, definir roles y darle a Aguirre la última imagen del equipo que podría iniciar en la Copa. No es un amistoso más: es la última prueba antes de la verdadera presión.

Estas son las cinco claves de GOAL para el duelo en Toluca.



