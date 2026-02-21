«La última danza de Lionel Messi es posible»: Víctor Font, candidato a la presidencia del Barcelona, hace una oferta a la leyenda del club

Según cita AS, Font declaró: «Durante el periodo preelectoral se lanzan nombres al aire. Nosotros intentamos generar entusiasmo basándonos en hechos. Y la realidad innegable es que esta reconciliación con Messi nunca se producirá con [Joan] Laporta. Si ganamos las elecciones, el último baile de Messi es posible.

Messi es un modelo a seguir no solo como futbolista, sino también como persona. Messi refleja cómo somos los aficionados del Barça. Un líder trabajador, comprometido y honesto que ama al Barça.

No debemos olvidar que Messi ha sido engañado dos veces: en 2021, cuando llegó a Barcelona para renovar su contrato, y en 2023, cuando quería volver al club de su vida con Xavi Hernández. Después de darle esperanzas, la directiva le volvió a cerrar las puertas.

«Messi no puede terminar su etapa en el Barça con una despedida a puerta cerrada. Es impensable. Messi debe retirarse en el campo. Obviamente, cómo lo haga dependerá de sus deseos y de su situación a finales de 2026. Lo que sí queremos decir es que la única forma de que se despida como se merece, con su camiseta y en el campo, es que Joan Laporta ya no esté en el poder después del 16 de marzo».

Font también reveló el puesto que está dispuesto a ofrecer a Messi, y añadió: «Le hemos propuesto ser presidente honorario del club».