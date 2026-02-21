AFP
«La última danza de Lionel Messi es posible»: Víctor Font, candidato a la presidencia del Barcelona, hace una oferta a la leyenda del club
La salida de Messi provocada por dificultades financieras
Messi se consolidó como una leyenda moderna durante una etapa emblemática con el Barcelona, batiendo todo tipo de récords goleadores y ganando numerosos trofeos durante un periodo brillante en la historia del gigante catalán. Sin embargo, a pesar de que parecía que iba a terminar su carrera en el club, las dificultades económicas hicieron que el ganador de la Copa del Mundo se marchara como agente libre en 2021, para fichar por el París Saint-Germain y, más tarde, por el Inter de Miami.
Desde su marcha, se le ha relacionado constantemente con un regreso al Barcelona, y Font, candidato a la presidencia en las próximas elecciones del club, ha insistido en que puede traer de vuelta al jugador de 38 años para asegurarse de que reciba una despedida acorde con su estatus como el mejor jugador de la historia del club.
Fuente: «Es posible que Messi baile por última vez».
Según cita AS, Font declaró: «Durante el periodo preelectoral se lanzan nombres al aire. Nosotros intentamos generar entusiasmo basándonos en hechos. Y la realidad innegable es que esta reconciliación con Messi nunca se producirá con [Joan] Laporta. Si ganamos las elecciones, el último baile de Messi es posible.
Messi es un modelo a seguir no solo como futbolista, sino también como persona. Messi refleja cómo somos los aficionados del Barça. Un líder trabajador, comprometido y honesto que ama al Barça.
No debemos olvidar que Messi ha sido engañado dos veces: en 2021, cuando llegó a Barcelona para renovar su contrato, y en 2023, cuando quería volver al club de su vida con Xavi Hernández. Después de darle esperanzas, la directiva le volvió a cerrar las puertas.
«Messi no puede terminar su etapa en el Barça con una despedida a puerta cerrada. Es impensable. Messi debe retirarse en el campo. Obviamente, cómo lo haga dependerá de sus deseos y de su situación a finales de 2026. Lo que sí queremos decir es que la única forma de que se despida como se merece, con su camiseta y en el campo, es que Joan Laporta ya no esté en el poder después del 16 de marzo».
Font también reveló el puesto que está dispuesto a ofrecer a Messi, y añadió: «Le hemos propuesto ser presidente honorario del club».
Kane al Barcelona, propuesto por otro candidato
Mientras Font apuesta por un emotivo reencuentro con Messi, su compañero de candidatura Xavier Vilajoana ha revelado que estaría interesado en fichar al delantero del Bayern de Múnich Harry Kane si resultara elegido.
«Lo que nos falta es un delantero. Un delantero centro capaz de enlazar el juego, pero que también sea letal en el área. Creo que también necesitamos un buen central. No digo que los que tenemos no sean buenos, pero necesitamos un central que compense la juventud y la inexperiencia», afirmó.
Creo que con estos dos fichajes, y con lo que tenemos en las categorías inferiores, con lo que ya tenemos en el equipo, no necesitaríamos hacer tantos cambios.
Hay uno. De hecho, ya hemos tenido algún contacto y creo que es un jugador que encajaría muy bien, dependiendo de su situación contractual: se trata de Harry Kane.
Kane es un delantero centro que encajaría perfectamente en nuestro estilo de juego. Es un delantero capaz de retrasar su posición para conectar con sus compañeros. También es capaz de jugar como un auténtico número 9, un goleador, un rematador.
Es un jugador que aporta movilidad. También rinde bien cuando los equipos se repliegan. Aportaría mucho valor al juego del Barcelona».
Las elecciones presidenciales se celebrarán en marzo.
Font no es el único candidato que planea traer de vuelta a Messi de alguna forma, ya que Marc Ciria ha desplegado recientemente una enorme pancarta de la leyenda del club celebrando un gol contra el Real Madrid.
Se espera que los candidatos presidenciales definitivos se confirmen a principios de marzo, antes de que se celebren las elecciones el día 13 de ese mes, el mismo día en que el Barcelona se enfrentará al Sevilla en La Liga.
