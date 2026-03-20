La UEFA y el Liverpool inician una investigación sobre la lesión de Noa Lang tras el choque del jugador estrella del Galatasaray contra una valla publicitaria

El jugador, de 26 años, sufrió una sección parcial del pulgar y presentaba un dolor intenso mientras el personal médico le atendía en el terreno de juego. El propio equipo médico del Liverpool fue uno de los que atendió al extremo antes de que fuera retirado del campo. El Galatasaray confirmó en un comunicado emitido en la madrugada del jueves que Lang había sufrido un «corte grave» en el pulgar derecho y que sería operado en Liverpool. Se esperaba que abandonara la ciudad poco después de la intervención, antes de comenzar un programa de rehabilitación. Lang ha sido uno de los jugadores más importantes del Galatasaray desde que llegó cedido por el Nápoles en enero, convirtiéndose en titular habitual del líder de la Super Lig.