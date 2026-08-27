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¡La UEFA va a por Infantino! Se impulsan acciones penales por el plan de la FIFA de 4.200 millones de dólares que fue descartado
La UEFA lanza una ofensiva legal contra Infantino y la FIFA
El organismo rector del fútbol europeo ha iniciado acciones penales en Suiza contra la FIFA y su presidente, Infantino, tras una controvertida propuesta, ahora abandonada, para vender participaciones comerciales en grandes torneos a inversores privados. Documentos obtenidos por BBC Sport revelan que la UEFA busca acceso inmediato a pruebas suizas cruciales para presentar cargos contra el acosado presidente de la FIFA y contra la propia organización.
La disputa surge de una estrategia secreta para transferir los derechos comerciales de los Mundiales masculino y femenino, junto con el Mundial de Clubes, a una nueva entidad conocida como FIFA Forward Enterprise (FFE). Según los escritos judiciales de la UEFA, Infantino diseñó esta estructura para llenarse los bolsillos y beneficiar a un selecto grupo de financieros privados a costa de la comunidad futbolística global en su conjunto.
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Acusaciones de beneficio personal y aprobaciones apresuradas
En sus escritos presentados ante el tribunal, la UEFA alega que la empresa propuesta servía como un vehículo privado diseñado para generar rendimientos financieros permanentes para el círculo íntimo de Infantino. El escrito sostiene que el presidente de la FIFA eludió los procedimientos de gobernanza habituales, forzando la aprobación del plan, valorado en varios miles de millones de dólares, en una reunión de emergencia en la que altos ejecutivos dispusieron de solo unas horas para autorizar un proyecto que nunca antes habían visto.
Además, el organismo europeo sostiene que las condiciones financieras del acuerdo infravaloraban gravemente los principales activos de la FIFA. El sindicato privado iba a comprar una participación permanente en el área comercial de la FIFA por 4.200 millones de dólares, lo que valoraba de hecho toda la operación en una fracción de su verdadero valor de mercado, sin ninguna tasación independiente ni un proceso competitivo de licitación.
Petición ante un tribunal de Estados Unidos para apoyar la acusación en Suiza
Para reforzar su próximo caso penal en Suiza, la UEFA ha presentado una solicitud ante un tribunal de Florida para pedir acceso a archivos en poder de empresas operadas por la FIFA y creadas para organizar el Mundial de 2026. El organismo rector europeo busca estos documentos para reunir pruebas cruciales para sus procedimientos legales contra Infantino y la FIFA.
Los representantes legales afirman que la formulación y comercialización encubiertas de la iniciativa FFE infligieron un daño sustancial a la integridad institucional y a la estabilidad comercial de la FIFA. La UEFA sostiene que las 211 asociaciones miembro, incluidas sus propias 55 federaciones nacionales, sufrieron un perjuicio financiero y reputacional directo debido al intento no transparente de privatizar los torneos internacionales insignia.
- AFP
Acusaciones de una conspiración secreta prolongada
Los documentos legales subrayan que la propuesta se desarrolló en total secreto durante más de un año antes de su inesperado anuncio público en julio de 2026. Ni el Consejo de la FIFA, ni las confederaciones continentales, ni las federaciones miembro fueron consultados o informados antes de la declaración unilateral de Infantino sobre la creación de la FFE.
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