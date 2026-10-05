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«¡La UEFA tiene que intervenir!»: Heimir Hallgrimsson pide que Irlanda e Israel se mantengan separadas tras sus tensos enfrentamientos en la Liga de Naciones
Empate sin goles polémico a puerta cerrada
El segundo enfrentamiento entre Irlanda e Israel terminó con empate 1-1 en Serbia después de que el partido en el que Irlanda ejercía nominalmente como local se trasladara al TSC Arena por motivos de seguridad operativa. Troy Parrott adelantó a su equipo con un penalti en la primera parte antes de que Dor Peretz restableciera la igualdad dos minutos después de la reanudación. El duelo a puerta cerrada tuvo una fuerte carga política, con el césped sin publicidad comercial y ambos equipos luciendo brazaletes negros con mensajes contrapuestos sobre el conflicto en curso en Oriente Próximo.
- AFP
Hallgrimsson exige una acción decisiva de los dirigentes
La tensión alcanzó el punto de ebullición en el descanso, cuando se produjo una trifulca cerca del túnel que desencadenó acalorados enfrentamientos entre jugadores y que se prolongó más allá del pitido final. Las relaciones entre ambos bandos se deterioraron aún más después de que el Gobierno israelí acusara a los jugadores irlandeses de «ceguera moral» por agachar la cabeza durante el himno nacional del rival.
Preguntado por si ambas naciones deberían volver a jugar alguna vez entre sí, Hallgrimsson pidió directamente la intervención del organismo rector en declaraciones a RTE Sport: «No, no deberían. Eso no nos corresponde decidirlo a nosotros, eso lo decide la UEFA. Obviamente, hay un gran apoyo a Palestina en Irlanda. No hay muchos países que apoyen tanto a Palestina como Irlanda. No le desearía a ninguna selección nacional pasar por lo que hemos pasado en estas dos semanas, así que quizá la UEFA simplemente tenga que intervenir y hacer algo».
Se avecina una revisión disciplinaria por la trifulca
El tenso empate sin goles llegó después del primer enfrentamiento del mes pasado en Debrecen, donde Irlanda logró una convincente victoria por 3-0 en medio de una fricción geopolítica similar. Preguntado por el enfrentamiento en el túnel, que corre el riesgo de acarrear sanciones formales por parte del organismo rector del fútbol europeo, el seleccionador de Islandia se negó a especular durante su rueda de prensa posterior al partido: "Yo estaba allí. No voy a comentarlo. Es algo que probablemente va a examinar un comité disciplinario".
- AFP
La lucha por el ascenso se calienta ahora
Un punto en Serbia deja a Irlanda tercera en el Grupo B3, empatada a puntos con Kosovo, segunda clasificada. El equipo de Hallgrimsson debe dejar rápidamente atrás la hostilidad vivida fuera del campo antes de una exigente visita a Austria el 14 de noviembre. Tres días después, Irlanda recibirá a su rival directo, Kosovo, en un decisivo duelo en casa para aumentar sus opciones de lograr el ascenso automático o una plaza en el play-off.
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