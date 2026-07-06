La UEFA sobre el caso Balogun: «No nos lo podemos creer, se está sentando un precedente. Están en juego la integridad del juego y la credibilidad de la competición»

Cuando los responsables de hacer cumplir las normas fallan, la integridad del juego peligra y la credibilidad de la competición se resiente. Además, esa decisión crea un precedente que obligará a tratar de forma justa casos similares, lo que puede perjudicar la competición.





El fútbol es el deporte más querido del mundo porque es un juego maravilloso que se practica en todas partes con las mismas reglas. Un torneo nunca es un hecho aislado y, si se trata del Mundial, puede tener consecuencias positivas o negativas en todo el fútbol.





Manifestamos nuestra incredulidad ante una decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable».