La UEFA rendirá homenaje a las víctimas de las inundaciones en Nepal con un minuto de silencio antes de los partidos de la Liga de Campeones

Las catastróficas inundaciones repentinas y los enormes flujos de escombros, provocados por un colapso glaciar en Langtang Lirung el 26 de agosto, causaron una gran pérdida de vidas en toda la región fronteriza entre Nepal y el Tíbet. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, subrayó el apoyo colectivo del fútbol europeo a los afectados: "Toda la familia del fútbol europeo permanecerá unida antes de los partidos de esta semana para expresar nuestras más profundas condolencias y nuestro apoyo al pueblo de Nepal. Les deseamos fuerza y resiliencia mientras continúan recuperándose de esta tragedia y sus consecuencias".