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La UEFA mantiene la amenaza de boicot al Mundial pese a la disculpa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino
La disculpa de Infantino no convence a la UEFA
Esta postura desafiante llega pese a una disculpa pública de la FIFA e Infantino por la controvertida propuesta de vender participaciones del torneo a inversores privados. La FIFA y el secretario general Mattias Grafstrom emitieron un comunicado conjunto el miércoles por la noche en el que admitían que el proceso detrás del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) fue defectuoso. «Reconocemos que se cometieron errores en el proceso de la propuesta de creación de FFE», decía la carta. «Desde luego, no era la intención que el Consejo de la FIFA y las asociaciones miembro de la FIFA se sintieran excluidos del proceso y debería haberse gestionado de otra manera».
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Europa se mantiene firme en sus condiciones para el boicot
A pesar del intento de hacer las paces, los miembros de la UEFA dijeron el jueves que no se han cumplido sus condiciones para volver al seno del organismo. «Las asociaciones de la UEFA fueron muy claras sobre las condiciones vinculadas a la no participación en competiciones de la FIFA», dijo la UEFA en un comunicado, según BBC. «En primer lugar, debían retirarse las propuestas de vender las principales competiciones y, en segundo lugar, debían ofrecerse garantías de que nunca volverían a hacerse intentos de desfigurar el fútbol de esta manera».
El comunicado continuó destacando una ruptura total de las relaciones diplomáticas: «No se han cumplido estas condiciones. Además, la UEFA dejó meridianamente claro en su comunicado del sábado que ha perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino. Esa postura se mantiene».
El respaldo interno se mantiene
Mientras la UEFA mantiene su amenaza de boicot, Infantino ha logrado por ahora mantenerse al frente de su cargo. Durante las conversaciones en Rabat, la Junta Directiva de la FIFA reafirmó su pleno apoyo al presidente, con el objetivo de presentar un frente unido. El comunicado oficial señalaba: "Para que no haya ninguna duda, el secretario general de la FIFA y la Junta Directiva presentes reafirman su pleno apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como el único cargo oficial elegido por las 211 federaciones miembro de la FIFA".
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Aumenta la presión global sobre el presidente de la FIFA
Las consecuencias del proyecto FFE han ido más allá de los pasillos del poder, con figuras legendarias como Luis Figo pidiendo la dimisión del presidente. Si el boicot se mantiene, el Mundial femenino de 2027 podría quedar sumido en el caos total. La UEFA ya ha defendido anteriormente que el futuro del fútbol no puede estar dictado por las expectativas de quienes buscan un rendimiento económico.
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