La UEFA ha causado un «grave perjuicio» al Barcelona, según el vicepresidente, que defiende la denuncia oficial tras la derrota ante el Atlético de Madrid

Yuste ha respaldado la decisión del club de presentar una queja formal ante el organismo rector del fútbol europeo. La medida llega tras un polémico partido de cuartos de final contra el Atlético de Madrid, en el que varias decisiones enfurecieron a la directiva blaugrana. La reclamación destaca incidentes como la tarjeta roja a Pau Cubarsi, la supuesta mano de Marc Pubill y la expulsión de Eric García, además de pedir aclaración sobre un posible penalti a Dani Olmo y el choque entre Fermín López y Juan Musso.

«Hemos presentado una queja formal ante la UEFA por la eliminatoria que nos ha dejado fuera de la Liga de Campeones; graves errores que detallamos y que, en nuestra opinión, no se ajustan a las normas del fútbol», explicó Yuste. «Estas decisiones nos han causado un perjuicio económico y deportivo, de ahí nuestra indignación», añadió.