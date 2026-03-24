La UEFA desestima el recurso de los clubes de la Premier League para ampliar el número de jugadores en las plantillas de la Liga de Campeones, tras la oposición de los equipos de La Liga

La iniciativa para ampliar el tamaño de las plantillas a 28 jugadores en las competiciones europeas se ha estancado tras encontrarse con un obstáculo definitivo en el comité de competiciones de clubes de la UEFA. A pesar de ser uno de los principales temas de debate, la propuesta no se presentará en la próxima reunión del comité ejecutivo en Estambul. La resistencia fue encabezada por los representantes de La Liga, entre los que se encontraban el Atlético de Madrid, el Sevilla y la Real Sociedad. Los clubes españoles expresaron su profunda preocupación por que el aumento de los límites no haría más que permitir a los gigantes de la Premier League explotar su superioridad financiera. Persiste el temor de que tal medida permita a los equipos ingleses acumular talento de élite, lo que inclinaría aún más la balanza competitiva del fútbol continental.