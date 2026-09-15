El organismo rector del fútbol europeo ha confirmado oficialmente que el Munich Football Arena y el Spotify Camp Nou de Barcelona albergarán las finales de la Champions League de 2028 y 2029, respectivamente. El anuncio, realizado el martes, supone un regreso significativo a dos de las catedrales futbolísticas más célebres de Europa.

El Allianz Arena no es ajeno a los focos, ya que albergó la final de la Champions League tanto en 2012 como en 2025. Sin embargo, para la capital catalana, la final de 2029 será la primera vez en exactamente 30 años que el Camp Nou sea la sede del partido más importante del fútbol de clubes. La ocasión anterior se produjo en 1999, cuando el Manchester United remontó dramáticamente al Bayern de Múnich por 2-1 con un par de goles en los últimos minutos para conquistar su segunda Copa de Europa.



