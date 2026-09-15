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FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Semi-Final Second LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

La UEFA confirma las sedes de las finales de la Champions League de 2028 y 2029 mientras el Camp Nou de Barcelona regresa al gran escenario

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La UEFA ha trazado oficialmente el futuro de su competición de clubes más prestigiosa al anunciar las sedes de las próximas grandes finales. La final de la Champions League regresará a dos de los estadios más emblemáticos del continente en 2028 y 2029, lo que promete un escenario espectacular para la coronación de la élite de Europa.

  • FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Sedes icónicas elegidas para futuras finales

    El organismo rector del fútbol europeo ha confirmado oficialmente que el Munich Football Arena y el Spotify Camp Nou de Barcelona albergarán las finales de la Champions League de 2028 y 2029, respectivamente. El anuncio, realizado el martes, supone un regreso significativo a dos de las catedrales futbolísticas más célebres de Europa.

    El Allianz Arena no es ajeno a los focos, ya que albergó la final de la Champions League tanto en 2012 como en 2025. Sin embargo, para la capital catalana, la final de 2029 será la primera vez en exactamente 30 años que el Camp Nou sea la sede del partido más importante del fútbol de clubes. La ocasión anterior se produjo en 1999, cuando el Manchester United remontó dramáticamente al Bayern de Múnich por 2-1 con un par de goles en los últimos minutos para conquistar su segunda Copa de Europa.


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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    La carrera contrarreloj del Barcelona por la remodelación

    Mientras que el Allianz Arena, con capacidad para 70.000 espectadores, está listo, la situación en España es algo más compleja, ya que el Barcelona continúa con un enorme proyecto de infraestructuras. El Camp Nou se encuentra actualmente en plena remodelación total como parte de una renovación que comenzó en 2023. Aunque el club catalán regresó a su estadio histórico el pasado noviembre tras dos años de ausencia, las obras continúan.

    En este momento, la capacidad del Camp Nou está limitada a 62.000 aficionados, ya que la tercera grada de la estructura aún no se ha completado y el estadio sigue sin techo. Los responsables del Barcelona estiman que la versión final del estadio, diseñada para albergar a unos impresionantes 105.000 espectadores, estará completamente terminada a finales de 2027 o, como muy tarde, a principios de 2028.


  • Un calendario completo de los grandes acontecimientos del fútbol europeo

    Además de la principal competición masculina, la UEFA también cerró los detalles de las finales de la Champions League femenina, la Europa League y la Conference League para los próximos años. La final de la Champions League femenina de 2028 se disputará en Francia, en el Parc Olympic Lyonnais, mientras que la edición de 2029 se celebrará en el National Stadium of Wales de Cardiff.

    Las competiciones masculina secundaria y terciaria también están preparadas para grandes recorridos por Europa del Este y del Sur. Las finales de la Europa League de 2028 y 2029 se jugarán en el National Arena de Bucarest y en el National Stadium Serbia de Belgrado. Además, las finales de la Conference League de esos respectivos años han sido adjudicadas al Juventus Stadium de Turín y al Puskas Arena, ubicado en Budapest.


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  • Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El Metropolitano, el siguiente en la lucha por la gloria

    Antes de esas futuras fechas, el foco inmediato sigue estando en la actual campaña, que está previsto que concluya en la capital española. La final de la Champions League de esta temporada está programada para disputarse en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid. Después, el torneo seguirá su ciclo de sedes preseleccionadas, incluida la cita de Múnich en 2028, mientras la UEFA continúa rotando sus partidos estrella entre estadios modernos y de alta tecnología y recintos históricos que están siendo modernizados de cara al futuro.

    También se confirmaron las sedes de la Supercopa de la UEFA, con la edición de 2027 rumbo al Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. Al año siguiente, la Supercopa de 2028 se disputará en el Astana Arena, en Kazajistán. Estos anuncios ofrecen a los clubes y a los aficionados una hoja de ruta clara para las próximas temporadas, y ponen de relieve un periodo en el que potencias tradicionales del fútbol como Barcelona y Múnich volverán a ocupar el centro de la escena en el relato deportivo global.

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