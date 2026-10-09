Serbia disputará su próximo partido en casa a puerta cerrada después de que la UEFA impusiera duras sanciones a la federación nacional de fútbol. El castigo llega tras una serie de incidentes preocupantes protagonizados por sus aficionados durante la última tanda de compromisos internacionales.

Los aficionados serbios fueron declarados culpables de comportamiento racista y discriminatorio durante dos partidos de la Nations League en septiembre. Estos incidentes se produjeron contra Grecia el 24 de septiembre y contra Países Bajos tres días después.

Como consecuencia directa, el organismo rector confirmó el viernes que no se permitirá la entrada de aficionados locales en su próximo encuentro. Serbia tiene previsto recibir a Alemania el 13 de noviembre en un estadio vacío.