«Inter y Milan hicieron los deberes con diligencia y la UEFA los aprobó. La Roma, en cambio, dejó algunas páginas en blanco y recibió una leve reprimenda. Salir del acuerdo no es un “visto bueno” definitivo: ambos clubes, como el resto de participantes en Europa, deben mantener unagestión económica sana. El dictamen de Nyon confirma una situación económica mejorada que, a diferencia de las dificultades pasadas, otorga al Inter un margen de maniobra para invertir en la plantilla, manteniendo el equilibrio entre costes e ingresos. Ese margen que ya aprovechó el Milan en los últimos mercados, aunque ahora encara su segundo año sin los ingresos de la Champions», escribe La Gazzetta dello Sport.