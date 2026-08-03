Tras el colapso del proyecto FFE, la UEFA ha advertido explícitamente a Infantino y a la FIFA de que cualquier intento de eliminar o alterar documentos relacionados con el plan fallido podría considerarse un acto criminal. Según una carta a la que ha tenido acceso el Telegraph, el organismo rector europeo escribió: «La UEFA notifica formalmente por la presente que está considerando activamente emprender acciones legales, arbitraje y/o denuncias regulatorias (conjuntamente, los "procedimientos") derivadas de y en relación con el plan FFE propuesto por la FIFA y todos los asuntos relacionados, tal y como se describe más abajo.

«Usted y la FIFA deben adoptar medidas inmediatas para identificar, localizar y conservar todos los documentos y la información almacenada electrónicamente descritos en esta notificación que estén en posesión, custodia o control suyo o de la FIFA.

«Estas obligaciones surgen con independencia de cualquier política interna de conservación que usted o su organización mantengan y prevalecen sobre cualquier política rutinaria de destrucción o eliminación de documentos que, de otro modo, resultaría aplicable.

«Dado que se prevé razonablemente la apertura de procedimientos, usted está obligado a conservar todos los materiales pertinentes (tal y como se definen más abajo) con efecto inmediato».