El organismo europeo argumentó que la suspensión automática es un pilar del juego que no debe ceder a presiones políticas. La UEFA declaró: «La decisión de ayer de suspender durante un año la aplicación de la suspensión automática tras la tarjeta roja a Folarin Balogun ha traspasado una línea roja.

«El fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en normas que garantizan una competición justa, honesta y transparente. A veces, las normas están abiertas a interpretación. En este caso, no.

Es un principio del reglamento que no admite excepciones, sobre todo cuando otros jugadores ya han cumplido esa misma sanción en el torneo.

Cuando los guardianes de las normas no las aplican con certeza, la integridad del juego se cuestiona y se socava la credibilidad de la competición. Además, esta decisión crea un precedente en el torneo, pues situaciones similares exigirán un trato igualitario, en detrimento de la competición.

«El fútbol es el deporte más querido del mundo porque es hermoso y se juega en todas partes con las mismas reglas. Un torneo nunca es un caso aislado y, si se trata del Mundial, puede generar consecuencias positivas o negativas para el deporte en su conjunto.

«Manifestamos nuestra incredulidad ante una decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable».