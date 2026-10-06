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La UEFA abre una investigación disciplinaria por un presunto incidente de escupitajo durante el choque entre Irlanda e Israel
La UEFA abre una investigación sobre el enfrentamiento de la Nations League
La UEFA ha abierto una investigación formal sobre un presunto incidente de escupitajos durante el empate 1-1 de la República de Irlanda contra Israel en la Nations League. El organismo rector confirmó el lunes que un inspector disciplinario examinará los informes oficiales del partido, disputado a puerta cerrada en Backa Topola, Serbia.
Han surgido informaciones que aseguran que jugadores israelíes escupieron hacia un entrenador irlandés en el túnel o en sus inmediaciones al descanso del domingo. La UEFA confirmó que el inspector evaluará una posible conducta indebida cometida durante el encuentro. El incidente supone el último foco de tensión entre las dos naciones tras semanas de creciente tensión política y deportiva. Con el procedimiento disciplinario ya en marcha, ambas federaciones nacionales esperan ahora las conclusiones del organismo rector del fútbol europeo.
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Respuestas opuestas y tensión creciente
Un portavoz de la UEFA confirmó el nombramiento de un inspector de Ética y Disciplina tras revisar los informes oficiales del partido en los que se detallaba la acusación producida al descanso. El inspector determinará si hubo conducta indebida de jugadores durante el encuentro del 4 de octubre.
«Tras una revisión de los informes oficiales que contenían una acusación sobre un incidente en o alrededor del túnel durante el descanso, se ha nombrado a un inspector de Ética y Disciplina de la UEFA para llevar a cabo la correspondiente investigación disciplinaria en relación con posibles conductas indebidas de jugador(es) con motivo del partido de la fase de liga de la UEFA Nations League 2027 entre la República de Irlanda e Israel, disputado el 4 de octubre de 2026 en Backa Topola, Serbia», dijo un portavoz de la UEFA.
La IFA rechazó rápidamente las acusaciones y negó que algún miembro de su plantilla hubiera actuado de forma poco profesional. «Nadie escupió hacia el seleccionador», declaró un portavoz de la Federación de Israel, en palabras recogidas por The Athletic. «Insistimos durante estos dos partidos en ser deportivos como siempre, independientemente de la provocación que la parte irlandesa decidiera hacer».
La fricción fuera del campo se extendió más allá del terreno de juego, ya que el acceso de la prensa quedó restringido tras unos tensos intercambios previos al partido. Posteriormente, la UEFA vetó a dos periodistas de la rueda de prensa posterior al partido del domingo después de que una comparecencia anterior ante los medios con el seleccionador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, terminara abruptamente.
Una historia de polémica entre ambos equipos
Las tensiones habían ido en aumento mucho antes del partido del domingo en Serbia. Antes de su primer enfrentamiento, el 27 de septiembre, el portero de la República de Irlanda Gavin Bazunu se retiró de la convocatoria en oposición a «las atrocidades en la región».
A pesar de la retirada de Bazunu, la República de Irlanda ganó ese primer encuentro por 3-0 después de que una «mayoría significativa» de la plantilla votara a favor de disputar el partido. Antes de ese encuentro, Hallgrimsson afirmó que su equipo estaría «jugando contra el genocidio».
La IFA respondió con dureza y afirmó que no estaban «jugando con ignorancia, hipocresía y estupidez», sino «jugando contra el entrenador que las encarna».
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Implicaciones futuras y medidas disciplinarias
El inspector de Ética y Disciplina recabará pruebas y revisará los informes oficiales para decidir si es necesario imponer sanciones. El proceso podría desembocar en cargos disciplinarios formales contra cualquier persona declarada culpable de mala conducta en la zona del túnel.
Es poco probable que la tensión política en torno a futuros partidos se disipe rápidamente. El director ejecutivo de la Football Association of Ireland, David Courell, reveló que la UEFA rechazó previamente una petición formal para evitar que las dos naciones quedaran emparejadas en futuras competiciones. Ambas asociaciones esperan ahora la resolución de la UEFA mientras avanza la investigación formal.
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