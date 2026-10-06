Un portavoz de la UEFA confirmó el nombramiento de un inspector de Ética y Disciplina tras revisar los informes oficiales del partido en los que se detallaba la acusación producida al descanso. El inspector determinará si hubo conducta indebida de jugadores durante el encuentro del 4 de octubre.

«Tras una revisión de los informes oficiales que contenían una acusación sobre un incidente en o alrededor del túnel durante el descanso, se ha nombrado a un inspector de Ética y Disciplina de la UEFA para llevar a cabo la correspondiente investigación disciplinaria en relación con posibles conductas indebidas de jugador(es) con motivo del partido de la fase de liga de la UEFA Nations League 2027 entre la República de Irlanda e Israel, disputado el 4 de octubre de 2026 en Backa Topola, Serbia», dijo un portavoz de la UEFA.

La IFA rechazó rápidamente las acusaciones y negó que algún miembro de su plantilla hubiera actuado de forma poco profesional. «Nadie escupió hacia el seleccionador», declaró un portavoz de la Federación de Israel, en palabras recogidas por The Athletic. «Insistimos durante estos dos partidos en ser deportivos como siempre, independientemente de la provocación que la parte irlandesa decidiera hacer».

La fricción fuera del campo se extendió más allá del terreno de juego, ya que el acceso de la prensa quedó restringido tras unos tensos intercambios previos al partido. Posteriormente, la UEFA vetó a dos periodistas de la rueda de prensa posterior al partido del domingo después de que una comparecencia anterior ante los medios con el seleccionador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, terminara abruptamente.