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La UEFA, a punto de poner fin a la amenaza de boicot a la FIFA tras recibir garantías sobre el plan descartado de Infantino
Las garantías conducen a un alto el fuego
Se espera que el organismo rector del fútbol europeo dé oficialmente un paso atrás al borde de una ruptura histórica con la FIFA durante una reunión de las federaciones miembro en Mónaco este jueves. El encuentro, celebrado antes del sorteo de la Liga de Campeones, probablemente verá a los miembros de la UEFA votar para poner fin a la amenaza de boicot que se ha cernido sobre el fútbol internacional durante semanas, según una persona familiarizada con la propuesta que habló con The Associated Press el miércoles.
La resolución de este conflicto supone un alivio importante para el fútbol mundial, ya que despeja el camino para que varias naciones destacadas compitan en los próximos torneos sin la sombra de una retirada política. En concreto, garantiza que seis selecciones europeas puedan seguir con sus preparativos finales para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, que está programada para comenzar el 5 de septiembre en Polonia.
- AFP
El colapso del plan de 20 mil millones de dólares
La tensión alcanzó un punto de ebullición el mes pasado, cuando salieron a la luz detalles del ambicioso plan de Infantino para crear una filial de 20.000 millones de dólares que controlara los derechos comerciales de la FIFA, incluido el Mundial. La entidad propuesta, que según se informó iba a llamarse FIFA Forward Enterprise, estaba pensada para que un consorcio de inversores privados liderado por un fondo con sede en Nueva York poseyera el 20%.
Bajo una inmensa presión, el presidente de la FIFA se vio obligado a retirar la propuesta apenas cuatro días después de que se hiciera pública. Sin embargo, la UEFA siguió mostrándose escéptica y exigió garantías formales de que la escisión no sería rebautizada ni presentada en el futuro bajo una forma ligeramente distinta. "La UEFA dijo entonces que quería garantías de que la escisión, que iba a llamarse FIFA Forward Enterprise, no se presentaría de una forma diferente. Esa garantía ya se ha recibido", dijo la persona a AP.
Infantino afronta desafíos de liderazgo
A pesar del enfriamiento de las hostilidades inmediatas, la relación entre Infantino y los dirigentes europeos sigue siendo tensa. El 1 de agosto, la UEFA declaró públicamente que no tenía confianza en el liderazgo de Infantino, un movimiento interpretado ampliamente como un primer aviso en un intento de bloquear su reelección el próximo año. Subrayando esta creciente fractura, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) emitió un comunicado el miércoles retirando formalmente su apoyo al cuestionado presidente de la FIFA, reforzando su compromiso de alinearse con la UEFA y con sus homólogos europeos para promover un modelo de fútbol basado en el mérito, la sostenibilidad y la atención al aficionado.
Las consecuencias del plan de inversión han dañado indudablemente la posición de Infantino entre sus integrantes más poderosos. El calendario para las próximas elecciones ya ha quedado fijado, con el 18 de noviembre como fecha límite para que los candidatos se presenten a la carrera presidencial. La votación final está prevista cuatro meses después en el Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos.
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El foco vuelve al terreno de juego
Para las jugadoras y los entrenadores implicados en las estructuras internacionales europeas, el fin de la amenaza de boicot aporta una claridad muy necesaria. Junto a potencias como Francia y España, las selecciones de Inglaterra, Italia, Portugal y la anfitriona Polonia ya pueden centrarse por completo en el Mundial femenino sub-20.
Tras el torneo sub-20, los siguientes partidos en Europa regidos por la FIFA serán las eliminatorias de clasificación para el Mundial femenino de 2027, que se disputarán del 9 al 13 de octubre. Mientras tanto, no está previsto que la fase de clasificación europea para el siguiente Mundial masculino comience hasta 2029.
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