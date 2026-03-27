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NXGN Youssoufa MoukokoGOAL
James Westwood

Traducido por

La triste caída de Youssoufa Moukoko: de joven goleador a ser descartado por el Borussia Dortmund antes de cumplir los 21 años

NXGN
Y. Moukoko
Borussia Dortmund
Bundesliga
FC Copenhague
Superleague
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Analysis

«[Hay] un joven jugador del [Borussia] Dortmund llamado Youssoufa Moukoko», declaró Samuel Eto’o a GOAL cuando se le preguntó, allá por octubre de 2020, a quién le gustaría ver como próximo gran fichaje del Barcelona. «[Tiene] 15 años y, para mí, es el próximo gran jugador después de [Lionel] Messi. A medida que Messi se vaya haciendo mayor, podríamos preparar muy bien el futuro del Barcelona».

Moukoko aún no había debutado con el primer equipo del Dortmund en aquel momento, pero ya era uno de los jóvenes futbolistas más famosos de Europa. Esto se debe a que marcó la asombrosa cifra de 141 goles en 88 partidos con el BVB en las categorías inferiores, y se fijó unos objetivos ridículamente altos desde el principio de su carrera futbolística.

«Mi objetivo es convertirme en jugador profesional en el Dortmund, ganar la Liga de Campeones con el Borussia y ganar el Balón de Oro», declaró Moukoko en una entrevista con Sport BILD cuando solo tenía 13 años. Consiguió el primer objetivo al día siguiente de cumplir 16 años, y estuvo a punto de hacerse con la medalla de campeón de la Liga de Campeones en la temporada 2023-24 bajo las órdenes de Edin Terzic.

Pero ahora es justo decir que Moukoko nunca ganará el Balón de Oro. Solo jugó 18 minutos en la trayectoria del Dortmund hacia la final de la Liga de Campeones hace dos temporadas, y pasó la campaña 2024-25 cedido en el Niza, tras ser considerado prescindible por el sustituto de Terzic, Nuri Sahin.

El llamado «Messi africano» tampoco encontró la redención en la Ligue 1, lo que dejó al Dortmund sin otra opción que buscar un comprador definitivo. Y ahí entró en escena el FC Copenhague.

Moukoko completó un traspaso de 5 millones de euros al equipo danés en junio, poniendo fin a sus nueve años en el BVB sin una despedida en condiciones ante la afición. La pregunta es: ¿cómo se hundió tan espectacularmente su carrera en el Signal Iduna Park?

  • «Es una suerte tenerlo»

    El debut de Moukoko con el Dortmund fue un acontecimiento histórico. Se convirtió en el jugador más joven en debutar con el club en la Bundesliga cuando el entonces entrenador del BVB, Lucien Favre, lo dio entrada en los últimos cinco minutos de la victoria por 5-2 sobre el Hertha de Berlín el 21 de noviembre de 2020, sustituyendo a un tal Erling Haaland.

    «Me encantaría jugar a su lado», dijo Haaland tras el pitido final. «Creo que es el mayor talento del mundo en este momento. Tiene 16 años y un día, es increíble. Tiene una gran carrera por delante. Tenemos suerte de contar con él».

    De hecho, Moukoko parecía tenerlo todo: una velocidad deslumbrante, un control excepcional, serenidad y un instinto natural para el gol.

    Basta decir que Haaland pronto vería cumplido su deseo. El delantero nacido en Camerún batió dos récords más antes de que acabara el año: primero, el de jugador más joven de la historia de la Liga de Campeones, y luego el de goleador más joven de la Bundesliga. Moukoko también estrenó su cuenta goleadora por todo lo alto, casi reventando la red para empatar contra el Union Berlin con un imparable disparo a la primera tras un pase de Raphael Guerreiro.

    Terzic sustituyó a Favre en el banquillo en diciembre y siguió dando oportunidades a Moukoko, aunque solo como suplente. A principios de abril, el adolescente ya sumaba 15 partidos con el primer equipo, pero sufrió una grave lesión en el pie mientras jugaba con la selección alemana sub-21, lo que truncó su campaña de consagración.

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  • Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    Papel secundario

    Esa lesión resultó ser la primera de muchas para Moukoko. Además, le impidió causar una buena impresión inmediata en Marco Rose, quien fue nombrado nuevo entrenador del Dortmund tras finalizar el periodo interino de Terzic en junio de 2021.

    Moukoko recuperó su plena forma a tiempo para la nueva temporada, pero Rose ya había decidido que Donyell Malen sería su delantero suplente detrás de Haaland. Posteriormente, el joven solo disputó 484 minutos a lo largo de la campaña 2021-22, siendo titular en la Bundesliga en una sola ocasión, en parte debido a un persistente problema muscular.

    El único momento destacado se produjo cuando Moukoko marcó el gol de la victoria contra el Hertha de Berlín en la última jornada de la temporada, con un brillante remate que superó al portero y que hizo enloquecer a la afición local, pero que también les dejó preguntándose por qué no había jugado más a menudo.

    Rose intentó apaciguar a la afición del Dortmund tras el partido, y declaró a los periodistas: «Creo que Mouki no está satisfecho con la temporada en su conjunto, ni con sus minutos de juego. Siempre he dicho que lo considero un gran talento. Pero aún tiene que mejorar en ciertos aspectos. Si se mantiene sano el año que viene y seguimos juntos por este camino, creo que dará esos pasos. Ya lo ha demostrado, como sabemos, y lo volvió a demostrar (contra el Hertha) tras salir desde el banquillo».

    Moukoko sí dio esos pasos, pero no bajo la dirección de Rose, quien fue destituido solo seis días después, tras quedar el Dortmund a ocho puntos del campeón, el Bayern de Múnich.

  • Borussia Dortmund v VfL Bochum 1848 - BundesligaGetty Images Sport

    «Un gran paso adelante»

    Terzic fue nombrado entrenador del Dortmund de forma definitiva tras el despido de Rose, mientras que Haaland se marchó al Manchester City en una operación de 60 millones de euros (51 millones de libras esterlinas/70 millones de dólares). Sebastian Haller llegó procedente del Ajax para cubrir el vacío dejado por Haaland, pero al internacional de Costa de Marfil le diagnosticaron cáncer testicular durante la pretemporada, lo que dejó a Terzic sin un delantero centro puro.

    Para empeorar las cosas, el delantero de 20 años Karim Adeyemi, otro fichaje del verano, sufrió una lesión en un dedo del pie justo al comienzo de la campaña 2022-23. Eso le abrió las puertas a Moukoko para apoyar al delantero titular Malen, y la joven promesa de la cantera aprovechó la oportunidad con ambas manos.

    Moukoko acumuló 10 participaciones en goles en los primeros 12 partidos del Dortmund en la Bundesliga, incluyendo un magnífico remate en el empate 2-2 contra el Bayern de Múnich. Esa jugada desencadenó una memorable remontada del BVB y convirtió a Moukoko en el goleador más joven de la historia del Der Klassiker, con solo 17 años y 322 días.

    También marcó un doblete en la victoria por 3-0 en casa ante el Bochum, convirtiéndose así en el jugador más joven en alcanzar los 10 goles en la Bundesliga, y Terzic elogió posteriormente al adolescente por dar un «gran paso adelante». El entonces seleccionador de Alemania, Hansi Flick, se mostró de acuerdo con esa valoración y convocó a Moukoko para su plantilla de cara al Mundial de Catar, que se disputaba a mitad de temporada.

    El torneo resultó desastroso para Alemania, que quedó eliminada en la fase de grupos tras una sorprendente derrota ante Japón. Flick fue criticado por no utilizar a Moukoko hasta el minuto 90 de ese partido, pero aun así fue un momento histórico para el delantero, ya que batió el récord del jugador alemán más joven en disputar un Mundial.

  • Borussia Dortmund v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Dos pasos atrás

    Por desgracia, el «gran paso adelante» de Moukoko tanto en el club como con la selección vino seguido de dos pasos atrás. Los goles dejaron de llegar tras su regreso al Dortmund y, a finales de enero, ya había perdido su puesto en el once inicial de Terzic.

    Moukoko se rompió los ligamentos del tobillo en la victoria por 2-0 a domicilio ante el Werder Bremen y pasó las siguientes seis semanas en la sala de recuperaciones. Regresó a principios de abril, pero, de forma casi milagrosa, también lo hizo Haller, y Moukoko tuvo que conformarse con un papel de suplente durante el resto de la temporada.

    Aparte de un gol decisivo contra el Union Berlin, fue otro periodo frustrante para Moukoko. Tampoco hubo medalla de campeón de la Bundesliga para suavizar el golpe, ya que el Dortmund le regaló el título al Bayern tras un sorprendente colapso en la última jornada contra el Mainz.

    Pero a Moukoko le esperaba aún más sufrimiento tras incorporarse a la concentración de la selección alemana sub-21 para el Campeonato de Europa de 2023. Fue objeto de viles insultos racistas tras fallar un penalti en el último minuto en el empate 1-1 contra Israel en la primera jornada, y luego se vio apartado del equipo por una lesión muscular, mientras Alemania acababa última del Grupo C tras las derrotas ante la República Checa e Inglaterra.

  • RB Leipzig v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Puentes quemados

    Moukoko estaba en el punto de mira de clubes como el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United y el Chelsea de cara al Mundial, por lo que el Dortmund se aseguró de renovarle por dos años en enero. Sin embargo, al inicio de la temporada 2023-24, el gigante alemán habría decidido que ya no era un activo intocable.

    Esto se debió en parte a la pérdida de forma de Moukoko, pero también a la incorporación en verano del goleador del Werder Bremen, Niclas Fullkrug. El Dortmund sí que retuvo a Moukoko, pero quedó relegado a ser el tercer delantero por detrás de Fullkrug y Malen, mientras que las persistentes lesiones de rodilla mantuvieron a Haller prácticamente fuera de juego.

    Moukoko promedió un gol cada 126 minutos en sus 27 partidos de la campaña, pero solo seis de ellos fueron como titular. Por la razón que fuera, Moukoko había perdido la confianza de Terzic, a pesar de que el Dortmund había caído al quinto puesto de la Bundesliga, y se plantearon serias dudas sobre su futuro.

    «Youssoufa tiene un enorme potencial, que por desgracia no pudo demostrar la temporada pasada. Se le prometió mucho antes de que fichara, pero no se cumplió», declaró el agente de Moukoko, Patrick Williams, en una entrevista poco acertada con el gurú de los fichajes Fabrizio Romano en el verano de 2024. «Siempre le interesó únicamente jugar y su desarrollo, nada más, tal y como siempre afirmaban los medios de comunicación. No es ningún secreto que hay suficientes clubes que creen en las cualidades de Youssoufa y lo quieren en su equipo. Ahora estamos sondeando el interés de Inglaterra, España y Francia».

    Como es lógico, el Dortmund se enfureció por los comentarios públicos del agente de Moukoko y no dudó en concederle su deseo. En ese momento, Moukoko quemó todos los puentes con el club de su infancia, que lo cedió al Niza para la temporada 2024-25.

  • MoukokoImago Images

    «Un nuevo comienzo por completo»

    El acuerdo con el Niza incluía una opción de compra de 18 millones de euros (15 millones de libras esterlinas/21 millones de dólares), pero Moukoko solo marcó dos goles en 22 partidos con el equipo de la Ligue 1, por lo que no fue ninguna sorpresa que decidieran no ejercer esa cláusula. El jugador cedido por el Dortmund se perdió los últimos 14 partidos de liga del Niza, y el entrenador Frank Haise admitió en marzo que simplemente no estaba haciendo lo suficiente para ganarse un puesto en el equipo.

    «Está entrenando bien, pero no es fácil. Tenemos seis, siete, ocho jugadores en la delantera», declaró Haise a los periodistas. «Si no pueden expresarse, marcar y dar asistencias… tengo que tomar decisiones y no puedo seguir sacando a los mismos jugadores una y otra vez». La triste realidad es que Moukoko había perdido la audacia que lo hacía tan emocionante de ver al inicio de su carrera en el Dortmund.

    Regresó al Signal Iduna Park en junio, pero solo para que los responsables del BVB pudieran gestionar su salida definitiva. El problema era que el valor de Moukoko estaba más bajo que nunca. Era poco probable que se le presentara otra oportunidad en una de las cinco mejores ligas de Europa, por lo que el Dortmund aceptó sin dudarlo la oferta rebajada del Copenhague.

    Se respiraba un aire de tristeza cuando el campeón de la Superliga danesa presentó oficialmente a Moukoko el verano pasado. El internacional alemán también se quedó con sentimientos encontrados, tal y como admitió en su entrevista de despedida en la web oficial del Dortmund.

    «Ahora mismo tengo dos corazones latiendo en mi pecho. No es fácil decir adiós a un club como el BVB, porque este club, mis compañeros, los entrenadores, el cuerpo técnico y la magnífica afición siempre significarán mucho para mí», afirmó. «Por otro lado, tras un año difícil en Francia, es hora de empezar de cero en un nuevo lugar, con optimismo y una enorme ambición. El FC Copenhague me ofrece todas las oportunidades para hacerlo. Me gustaría dar las gracias a toda la familia del BVB; siempre seré un aficionado y espero volver a veros en la Liga de Campeones».

  • Youssoufa Moukoko Kopenhagen 2025Getty Images

    Aún no se ha canjeado

    Con solo 21 años, técnicamente es posible que Moukoko acabe encontrando el camino de vuelta a la cima. Ha perdido por completo la confianza en sí mismo en los últimos dos años, y el Copenhague parecía un lugar tan bueno como cualquier otro para recuperarla.

    Por desgracia, sin embargo, su primera temporada en Dinamarca ha sido una gran decepción. Aunque cuenta con un total bastante respetable de 11 goles en 35 partidos en todas las competiciones con el Copenhague hasta la fecha, seis de ellos los ha marcado en la Copa de Dinamarca.

    Moukoko ha sido en gran medida ineficaz en la Superliga, registrando unos escasos cuatro goles y una asistencia, mientras que no logró aportar ni un solo gol en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Aún más vergonzoso es que el canterano del Dortmund aún no ha conseguido afianzarse en el once inicial de Jacob Neestrup. 

    Su momento más bajo llegó en la sorprendente derrota por 2-0 del Copenhague en la Liga de Campeones ante el Qarabag, donde fue sustituido en el descanso con solo 10 toques y tres pases precisos a su nombre. «Soy mi mayor crítico. Sé que este no es mi nivel. Simplemente no era mi día. Yo mismo me habría sustituido», admitió Moukoko tras el partido.

    Al ser preguntado por sus dificultades en la liga, el delantero respondió: «Probablemente todo el mundo esperaba que fuera a Dinamarca y arrasara en la liga, pero apenas jugué 90 minutos en dos años. Entonces, de repente, jugar cada tres días es un verdadero reto». Aunque esa excusa tenía cierto peso en octubre, desde luego no lo tiene seis meses después.

    Ahora existe una gran posibilidad de que nunca veamos a Moukoko desarrollar todo su potencial, lo cual es una gran pena no solo para Alemania, sino para el fútbol en su conjunto. Parece que simplemente no tiene la mentalidad necesaria para estar a la altura de su innegable talento.

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