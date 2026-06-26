Hackney se irá antes de que cierre el próximo mercado de fichajes. Al preguntarle si podría seguir los pasos de Anderson —también del noreste, quien dejó el Newcastle para fichar por el Forest en 2024 y ahora brilla con Inglaterra en el Mundial—, Pallister declaró a GOAL, en colaboración con Spreadex Sports: «Hayden fue nombrado Jugador del Año de la Championship y, sin duda, le echamos de menos en la recta final, en los partidos de los play-offs. Sé que jugó la última media hora de la final.

Es un buen jugador, con nivel para la Premier League, aunque no sé si para los seis mejores equipos. Hay dos o tres clubes interesados y él debe decidir su futuro.

Seguro que está decepcionado por lo ocurrido el año pasado en el Middlesbrough. Sería interesante verle en la Premier League y comprobar si puede seguir los pasos de Anderson. Al jugar con mejores futbolistas, probablemente crezca y mejore.

«Me ha encantado lo que ha hecho por el Middlesbrough. Probablemente esté siguiendo un camino similar al que yo seguí, y no creo que siga en el Middlesbrough al comienzo de la temporada».