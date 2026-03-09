La «transformadora» copropiedad de KSI del Dagenham & Redbridge hace que el club de sexta división «ose soñar» con ascender a la Premier League

Al convertirse en propietario de un club de fútbol, KSI se une a una lista cada vez mayor de estrellas de primer nivel que invierten en el fútbol británico. Sigue los pasos de Ryan Reynolds y Rob Mac en el Wrexham, Tom Brady en el Birmingham City y Michael B. Jordan en el Bournemouth. Para un hombre que construyó su imperio con vídeos de videojuegos de FIFA, esta decisión representa un momento decisivo en su carrera, que abarca la música, el boxeo y su negocio Prime Hydration.

John Grabowski, accionista mayoritario y director comercial de los Daggers, cree que la participación del influencer supondrá un cambio radical para el equipo de sexta división. En declaraciones a SunSport, Grabowski afirmó: «Es una oportunidad increíble para el club, muy emocionante. Creo que vimos el comienzo de eso contra el Dorking. Todos esperamos más tardes como esa, y creo que si lo conseguimos, habrá muchas sonrisas en las caras de la gente por aquí».