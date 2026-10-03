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La tempranera vaselina de Julia Zigiotti da al United la victoria sobre el Liverpool en la Women's Super League
Golpe tempranero en Leigh
El Manchester United ha continuado su resurgir con Olid al asegurar una victoria por 1-0 sobre el Liverpool. Tras un duro inicio de temporada, que incluyó una abultada derrota ante el Chelsea, el United suma ahora siete puntos en sus últimos tres partidos. El equipo local tomó el control en los primeros seis minutos, cuando Khiara Keating realizó un mal despeje. Zigiotti aprovechó de inmediato el error y ejecutó una vaselina perfecta desde fuera del área para batir a la guardameta y establecer una temprana ventaja.
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Ejecución del plan de juego
Aunque el gol tempranero resultó decisivo, ambos equipos generaron ocasiones importantes. Al hablar con BBC Sport sobre su tanto que decidió el partido, Zigiotti explicó su planteamiento táctico: "Queríamos empezar el partido rápido y esperar que no estuvieran preparadas, y eso es lo que pasó hoy". Tras el gol inicial, el United buscó un segundo tanto antes del descanso. Jess Park arrancó desde su propio campo y sacó un potente disparo desde la frontal del área, pero su intento se estrelló en el larguero.
El Liverpool estrella un balón en la madera
El Liverpool, que ha disfrutado de un excelente inicio de temporada, respondió con fuerza y también estrelló un balón en la madera. Beata Olsson vio cómo su remate de gancho tras un lanzamiento de falta era desviado de forma brillante al poste corto por Phallon Tullis-Joyce. La guardameta firmó después una espectacular doble parada en la segunda parte, al negar el gol tanto a Cornelia Kapocs como a Olsson en rápida sucesión. Pese a la presión final y a un cabezazo a bocajarro de Jenna Clark que se marchó rozando el poste, el Liverpool no pudo encontrar el empate, lo que permitió al United asegurarse los tres puntos.
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De cara al descanso
El resultado deja al United empatado a puntos con el Liverpool, ya que ambos equipos se marchan al parón internacional. Cuando regrese la competición doméstica, Olid esperará que su equipo pueda mantener esta dinámica, mientras que el Liverpool deberá reagruparse para volver a encarrilar su prometedora campaña liguera.
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