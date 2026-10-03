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Manchester United v Liverpool FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

La tempranera vaselina de Julia Zigiotti da al United la victoria sobre el Liverpool en la Women's Super League

Match report
Manchester United Women
Manchester United Women vs Liverpool FC Women
Liverpool FC Women
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El Manchester United logró sus dos primeras victorias consecutivas en la Women's Super League desde febrero después de que Julia Zigiotti marcara una magnífica vaselina en los primeros minutos para derrotar al Liverpool por 1-0. El vital triunfo da continuidad a la recuperación de Eva Olid tras un difícil inicio de campaña y deja a su equipo, en plena mejoría, empatado a puntos con su rival de cara al próximo parón internacional.

  • Golpe tempranero en Leigh

    El Manchester United ha continuado su resurgir con Olid al asegurar una victoria por 1-0 sobre el Liverpool. Tras un duro inicio de temporada, que incluyó una abultada derrota ante el Chelsea, el United suma ahora siete puntos en sus últimos tres partidos. El equipo local tomó el control en los primeros seis minutos, cuando Khiara Keating realizó un mal despeje. Zigiotti aprovechó de inmediato el error y ejecutó una vaselina perfecta desde fuera del área para batir a la guardameta y establecer una temprana ventaja.

  • Manchester United v Liverpool FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    Ejecución del plan de juego

    Aunque el gol tempranero resultó decisivo, ambos equipos generaron ocasiones importantes. Al hablar con BBC Sport sobre su tanto que decidió el partido, Zigiotti explicó su planteamiento táctico: "Queríamos empezar el partido rápido y esperar que no estuvieran preparadas, y eso es lo que pasó hoy". Tras el gol inicial, el United buscó un segundo tanto antes del descanso. Jess Park arrancó desde su propio campo y sacó un potente disparo desde la frontal del área, pero su intento se estrelló en el larguero.

  • El Liverpool estrella un balón en la madera

    El Liverpool, que ha disfrutado de un excelente inicio de temporada, respondió con fuerza y también estrelló un balón en la madera. Beata Olsson vio cómo su remate de gancho tras un lanzamiento de falta era desviado de forma brillante al poste corto por Phallon Tullis-Joyce. La guardameta firmó después una espectacular doble parada en la segunda parte, al negar el gol tanto a Cornelia Kapocs como a Olsson en rápida sucesión. Pese a la presión final y a un cabezazo a bocajarro de Jenna Clark que se marchó rozando el poste, el Liverpool no pudo encontrar el empate, lo que permitió al United asegurarse los tres puntos.

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  • Manchester United v Liverpool FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    De cara al descanso

    El resultado deja al United empatado a puntos con el Liverpool, ya que ambos equipos se marchan al parón internacional. Cuando regrese la competición doméstica, Olid esperará que su equipo pueda mantener esta dinámica, mientras que el Liverpool deberá reagruparse para volver a encarrilar su prometedora campaña liguera.

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