El Liverpool, que ha disfrutado de un excelente inicio de temporada, respondió con fuerza y también estrelló un balón en la madera. Beata Olsson vio cómo su remate de gancho tras un lanzamiento de falta era desviado de forma brillante al poste corto por Phallon Tullis-Joyce. La guardameta firmó después una espectacular doble parada en la segunda parte, al negar el gol tanto a Cornelia Kapocs como a Olsson en rápida sucesión. Pese a la presión final y a un cabezazo a bocajarro de Jenna Clark que se marchó rozando el poste, el Liverpool no pudo encontrar el empate, lo que permitió al United asegurarse los tres puntos.