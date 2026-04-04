La temporada del Barcelona corre el riesgo de desmoronarse tras la lesión de Raphinha

Como era de esperar, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, se mostró furioso por la inoportuna lesión que sufrió Raphinha en un partido amistoso en Estados Unidos.

«Es una verdadera lástima», declaró a Mon Esport. «Debemos pedir a la FIFA que elabore un calendario internacional que tenga en cuenta las competiciones en las que participan los grandes clubes.

«No se puede culpar a los jugadores, son profesionales y lo dan todo por su país. El problema es la apretada agenda en un momento de la temporada en el que nos lo jugamos todo. ¡Es indignante!».

Según las informaciones, el Barça podría tener derecho a una indemnización en virtud del Programa de Protección de Clubes de la FIFA, ya que se prevé que Raphinha esté de baja más de un mes.

Sin embargo, la indemnización estimada de 144 000 € es insignificante en comparación con la cantidad de premios que el Barça se arriesga a perder si no consigue ganar la Liga o incluso superar al Atlético en los cuartos de final de la Liga de Campeones; además, no supondría ningún consuelo ni para el propio jugador ni para su entrenador, Hansi Flick.