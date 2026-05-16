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La temporada de Paul Pogba termina en desastre: el centrocampista se pierde el último partido del Mónaco
Malas noticias por la lesión de la estrella del Mónaco
Pogba, de 33 años, se perderá el último partido del Mónaco en la Ligue 1 contra el Estrasburgo por una lesión en el muslo que le ha impedido mantenerse en buen estado físico esta temporada.
Llegado en verano de 2025 tras cumplir su sanción por dopaje, había jugado tres de los seis partidos anteriores y mostrado destellos de la calidad que en su día lo convirtió en el futbolista más caro del mundo. Así, cierra la temporada con solo seis partidos jugados, un balance pobre para un campeón del mundo que ya ve el ocaso de su carrera.
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Larga lista de ausentes para Pocognoli
El entrenador del Mónaco, Sébastien Pocognoli, tiene un gran dilema al formar el equipo para visitar el Stade de la Meinau. Pogba no es el único ausente relevante: el club del Principado sufre una crisis de lesiones que ha mermado el núcleo del primer equipo en el peor momento.
Tampoco viajarán Eric Dier, Kassoum Ouattara, Caio Henrique, Vanderson, Aleksandr Golovin ni Stanis Idumbo. La escasez de efectivos obliga a Pocognoli a buscar alternativas para superar este difícil último obstáculo a domicilio.
La clasificación europea está en juego
A pesar de las lesiones, el Mónaco lucha por un puesto en la Liga de Conferencias. Es séptimo con 54 puntos, a solo dos del Marsella, y necesita ganar al Estrasburgo para aspirar a jugar en Europa en la temporada 2026-27.
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Confirmada la lista completa para viajar a Estrasburgo.
Convocatoria del Mónaco para el domingo: Lukas Hradecky, Philipp Kohn, Yann Lienard, Wout Faes, Thilo Kehrer, Christian Mawissa, Samuel Nibombe, Jordan Teze, Maghnes Akliouche, Aladji Bamba, Pape Cabral, Lamine Camara, Mamadou Coulibaly, Ilane Touré, Denis Zakaria Simon Adingra, Folarin Balogun, Mika Biereth, Paris Brunner, Ansu Fati y Oumar Konaté.