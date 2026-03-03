La temporada de Jeremy Jacquet, fichado por el Liverpool, prácticamente ha terminado, ya que el Rennes confirma la operación quirúrgica del defensa lesionado

La lesión se produjo durante la derrota por 3-1 del Rennes ante el Lens, un partido que resultó devastador para el joven defensa central. Jacquet se vio obligado a abandonar el terreno de juego visiblemente afectado después de que una entrada le dejara agarrándose el hombro con un dolor considerable. Tras exhaustivas evaluaciones médicas y consultas con especialistas, se han confirmado los peores temores del equipo médico.

El jugador de 20 años, por el que los responsables del Anfield lucharon contra la dura competencia del Chelsea para ficharlo, debe ahora someterse a una intervención quirúrgica que prácticamente pone fin a su temporada 2025-26. Es un duro golpe para un jugador que estaba empezando a ultimar los preparativos para su soñado fichaje por la Premier League.

El Rennes ha emitido un comunicado oficial sobre el estado del defensa, en el que se lee: «Jeremy Jacquet se someterá a una intervención quirúrgica. En el partido contra el Lens del 7 de febrero, Jeremy Jacquet se vio obligado a abandonar el terreno de juego antes de tiempo debido a una lesión en el hombro izquierdo. Tras las pruebas médicas, se ha programado una intervención quirúrgica para los próximos días. El Stade Rennais F.C. le desea una pronta recuperación».