La suspensión de Luis Suárez en el Juego 3 deja al Inter Miami de Lionel Messi con una gran pregunta: ¿qué sigue?

Los Herons podrían extrañar al uruguayo cuando se enfrenten a Nashville el sábado por la noche, sin embargo, su ausencia podría ofrecer algunas respuestas sobre cómo funcionarán de cara al futuro.

Luis Suárez simplemente tenía que hacerlo de nuevo. En justicia, esto es lo que hace Luis Suárez: caos, desorden, romper las reglas - y a menudo de maneras bastante desagradables.

¿Su último acto? Patear a Andy Najar de Nashville en la entrepierna durante la segunda mitad del choque de playoffs del Inter Miami. Fue el tipo de cosas con las que Suárez probablemente se ha salido con la suya incontables veces: un balón a punto de entrar en el área, Najar sujetándolo, Suárez empujando y moviendo su pierna con un rápido movimiento de chasquido.

No está claro si tenía la intención de plantar sus tacos en la entrepierna del defensor - eso requeriría un grado de precisión aterrador, un tiro sin mirar para la historia. Pero el punto más amplio se mantiene: Suárez hizo un acto deliberado para lesionar a un oponente. Pocos lo captaron en tiempo real, y no hubo castigo en el campo, pero la MLS revisó la jugada posteriormente y le impuso una suspensión de un partido. Ahora se perderá el partido de eliminación del sábado contra Nashville - si Miami pierde, su temporada termina, y Suárez no estará en el campo para ayudarlos.

Quizás más importante, sin embargo, esto es una prueba para los Herons. Han sobrevivido sin Suárez en el pasado. Han, posiblemente, lucido mejor sin él en ocasiones. Y así, se convierte en un extraño acto de equilibrio. Sin duda, Suárez es un jugador clave. Pero han demostrado previamente que su ausencia no es necesariamente condenatoria. Y este juego - ganar o perder - podría ofrecer una idea de cómo podría funcionar un Inter Miami post-Suárez, no solo en las próximas semanas, sino también en los años venideros.

    Fidelidad a una marca

    Por supuesto, esto era inevitable. Cada pocos meses, Suárez le recuerda al mundo del fútbol por qué es uno de los grandes villanos del juego: un talento inmenso, pero verdaderamente desagradable. Esta es la marca Suárez: brillantez envuelta en caos. La contradicción es que lo que lo hace grande - la tenacidad y la implacabilidad - también alimenta las malas conductas. De una manera retorcida, el Suárez bueno y malo deben coexistir para que el Suárez de élite prospere.

    En su mejor momento, Suárez sigue siendo una plaga implacable como delantero, incluso en sus años de crepúsculo. Sigue corriendo, gritando y peleando mucho después de que su cuerpo le diga que no lo haga. Todo en su cuerpo de 38 años - las rodillas desgastadas, las piernas pesadas - sugiere que su carrera debería haber terminado. Sin embargo, de alguna manera, sigue luchando. Esa persistencia no justifica la patada u arrebato ocasional; es simplemente parte de quién es él (y aún así no debería ser condonado).

    Estos incidentes son perdonables cuando Suárez está en forma y rindiendo. Pero cuando no lo está, parecen ser un verdadero problema. Ya ha sido suspendido una vez esta temporada, esa vez por escupir a un miembro del personal de Seattle Sounders después de perder la final de la Leagues Cup. Fue suspendido por tres partidos y debería haber estado fuera por más tiempo. Y ahora, Suárez está fuera nuevamente.

    ¿Messi como falso nueve la solución?

    El problema inmediato aquí, más allá, por supuesto, de tener un superestrella envejecida con serios problemas de ira, es cómo Miami afronta el Juego 3. Suárez está teniendo una temporada pobre para sus estándares, con 10 goles y 10 asistencias en la MLS. Ya no es la amenaza de gol que solía ser, pero sigue siendo una parte influyente del ataque de Miami. Es una especie de cliché futbolístico, pero Suárez realiza todas las carreras inteligentes y ocupa todos los espacios correctos. Se supone que los delanteros de su edad conservan energía y solo se mueven cuando realmente lo necesitan. Suárez casi nunca está estático. Incluso cuando es menos efectivo frente al arco o más lento para llegar a sus posiciones en el campo, sigue siendo una pesadilla para los defensores. 

    Miami no tiene el personal para reemplazarlo o su impacto. Lo que tendrán que hacer, entonces, es algunos ajustes tácticos. La ventaja de tener un jugador que tiende a ser suspendido a menudo es que aprendes a operar sin él cuando es necesario. Y Miami lo ha hecho en un par de ocasiones esta temporada. La solución más obvia es una fórmula probada que ha funcionado durante 15 años: jugar con Lionel Messi como falso nueve. Funcionó de maravilla para el Barcelona, y Argentina ha hecho algo similar durante años.

    De hecho, esa podría ser la única opción para los Herons. El joven delantero Allen Obando apenas ha jugado en toda la temporada. Tadeo Allende es una opción periférica. Messi, quien es el mejor jugador de ataque y creador de juego del equipo, parece ser la opción más lógica. 

    Abordar las deficiencias tácticas

    Pero sin duda habrá un efecto dominó, en ambos extremos del campo. Aunque comenzaron la temporada con un 4-3-3, recientemente, Miami ha jugado en un más reconocible 4-4-2. Suárez actúa como un tipo de delantero central, con Messi capaz de moverse libremente justo detrás de él. Eso tiene mucho sentido desde un punto de vista ofensivo. Permite a los jugadores exteriores avanzar y entrar en buenas posiciones de cruce, lo que luego abre algo de espacio para Messi en el medio. Esto no es tanto una revolución táctica como fútbol básico.

    Sin embargo, cuando no tienes un delantero central, las cosas cambian. El concepto del falso nueve se basa inherentemente en tener dos jugadores exteriores atacantes que se proyectan hacia adelante y sacrifican un poco defensivamente. Es casi contradictorio, pero jugar sin un delantero natural tiende a ser una configuración mucho más ofensiva, principalmente porque puede dejar a los equipos peligrosamente expuestos cuando no tienen el balón.

    Cualquiera que haya visto a Miami en cualquier momento de esta temporada te diría que no es una muy buena idea. Son un equipo bastante simple de superar, ofreciendo demasiado espacio en el medio del campo, y con una presión limitada sobre el balón cuando no lo tienen. El atractivo de un 4-4-2, en lugar de un 4-3-3, es que ofrece una estructura defensiva más confiable que es más difícil de enfrentar. Efectivamente, entonces, al perder a Suárez, Miami se verá obligado a dejarse un poco más abierto yendo en la otra dirección. 

    Planificación para el futuro

    Suárez es un verdadero dolor, pero su sola presencia hace que Miami sea mejor, al menos en teoría. Sin él en agosto, fueron mixtos: victorias estrechas sobre Seattle y D.C. United, pero una paliza de 3-0 por parte de Charlotte que expuso sus fallas.

    Ese juego fue quizás más indicativo de cómo se puede atacar a Miami que las dos victorias. Charlotte tuvo mucho menos la pelota y estaba cómoda en su forma defensiva. Mantuvieron a Messi silencioso y fueron increíblemente directos y oportunistas cuando tenían el balón. Lograron cuatro tiros a puerta y tres terminaron en la red. Eso es, quizás, un poco de una anomalía estadística. Pero es indicativo de cómo se puede golpear a Miami cuando están sin Suárez. Eso fácilmente podría suceder contra Nashville la noche del sábado. 

    Más en general, podría ofrecer algunas indicaciones sobre el futuro de Miami. Messi tiene contrato por varios años, pero el acuerdo de Suárez termina después de esta temporada. A pesar de las insinuaciones de Jorge Mas de que el uruguayo podría quedarse, no ha habido ninguna indicación pública de renovación. Hay muchas posibilidades de que haya jugado su último partido para Miami. Ahora, los Herons tienen que averiguar cómo seguir adelante sin él. 

