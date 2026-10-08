La superestrella de la NBA Shai Gilgeous-Alexander se une al grupo propietario del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha anunciado una importante incorporación a su estructura de propiedad, al asegurar la inversión y la implicación del campeón de la NBA Gilgeous-Alexander. El movimiento supone un importante cruce entre la élite del deporte estadounidense y La Liga, ya que el base canadiense busca aplicar su mentalidad ganadora al gigante español.

El club confirmó que la asociación se basa en una filosofía compartida de excelencia, ambición y la férrea determinación que ha llegado a definir la era de Diego Simeone al frente del banquillo.

Al hablar sobre su nuevo papel dentro de la organización, la superestrella del baloncesto expresó su orgullo por unirse a una de las instituciones más respetadas del continente. «Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de propietarios del Atlético de Madrid. Este es un club con una presencia consolidada en la élite del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro», declaró Gilgeous-Alexander en un anuncio oficial publicado por Atlético de Madrid.