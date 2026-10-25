El argentino Ángel di María reveló las instrucciones que José Mourinho daba a los jugadores del Real Madrid para intentar frenar al Barcelona dirigido por Pep Guardiola, rememorando el ambiente tenso de los enfrentamientos entre ambos rivales durante la primera etapa del técnico portugués con el conjunto blanco.

Di María afirmó, en unas declaraciones recogidas por el diario Sport, en las que recordó aquellos días: "Mourinho metió en la cabeza de cada jugador del Real Madrid que la única manera de ganar al Barcelona era pegando". La manita del Barcelona dejó al descubierto el sufrimiento del Real Madrid.

El extremo argentino recordó la dificultad de enfrentarse al Barcelona, que imponía su dominio del balón y obligaba a sus rivales a correr detrás de él, citando la abultada derrota que sufrió el Real Madrid por 0-5 en el estadio Camp Nou.

Di María dijo sobre aquel partido: "No creo que haya jugado un partido en el que tocara tan poco el balón, como aquella manita en el Camp Nou".

Y añadió: "Intentaba presionar, pero el balón no estaba en el lugar al que iba. Era increíble".