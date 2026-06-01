A mediados de la década de 1960, y con miras a los Juegos Olímpicos de 1968 y el Mundial de 1970, México construyó el Estadio Azteca, con capacidad para más de 100 000 espectadores.
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«¡La situación podría agravarse!» 14 000 aficionados quieren entrar gratis al partido inaugural del Mundial y amenazan a la FIFA con «recurrir a la violencia»
Durante la construcción se acabó el dinero. La solución, pionera para un estadio de este calibre, sigue vigente: Antes de terminarlo, se vendieron 600 palcos para diez personas y 8 000 butacas a aficionados con alto poder adquisitivo. Se les garantizó acceso gratuito a todos los eventos del estadio durante 99 años, hasta 2065.
Da igual si juegan el Club América o la selección mexicana, si el Papa celebra una misa, si Michael Jackson da un concierto, si la NFL visita o si se celebra un Mundial: los «Titulares de Palcos y Plateas» siempre conservan sus 14 000 localidades.
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La lucha de los «Titulares de Palcos y Plateas»
En el Mundial de México 1970, con el “Partido del Siglo” entre Alemania e Italia en semis y la tercera corona de Pelé, la FIFA no objetó esta situación especial. En 1986, la federación exigió controlar todas las entradas, pero no lo logró. Los «Titulares de Palcos y Plateas» vieron gratis el gol del siglo de Diego Armando Maradona y la legendaria «Mano de Dios» ante Inglaterra en cuartos, más la final que Argentina ganó a Alemania.
En 2026 el Estadio Azteca será el primer escenario en albergar partidos de tres Copas del Mundo. Ya cuenta con 19 encuentros y, en la próxima edición, sumará cinco más: el partido inaugural México-Sudáfrica y un choque de octavos de final.
De nuevo surgieron disputas por las 14 000 localidades. Ante la mayor presión de la FIFA y del operador del estadio, Ollamani, los propietarios se unieron en la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP). «Nuestra asociación demandó a la FIFA y al Estadio Azteca y ganó», afirmó el secretario general, Roberto Ruano Ortega, a la revista austriaca ballesterer. «Se respetarán nuestros asientos y no pagaremos nada».
Sin embargo, como el operador del estadio ya había garantizado esos asientos a la FIFA, tuvo que pagar a la federación una indemnización de unos 54 millones de euros, según coinciden los medios mexicanos.
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Roberto Ruano Ortega: «La situación podría agravarse»
Sin embargo, las disputas no terminaron con la sentencia general. Desde entonces, la FIFA y los gestores del estadio han intentado acosar a los «Titulares de Palcos y Plateas» por otras vías. Primero, les prohibieron llevar su propia comida y bebida a los partidos del Mundial, algo que por lo general estaba permitido. La alternativa era comprar paquetes de comida por entre 123 000 y 262 000 pesos (6116 y 13 010 euros). También amenazaron con suspender a quienes revendan entradas sueltas durante todo el torneo. En mayo, los tribunales mexicanos rechazaron ambas medidas.
A once días del partido inaugural, aún no reciben sus entradas electrónicas, pese a que el plazo vencía el viernes pasado, según el secretario general de la AMTPP, Roberto Ruano Ortega. ¿Y si no llegan?
«Si nos niegan la entrada, denunciaremos y pediremos al tribunal autorización para usar la fuerza», advirtió Ruano Ortega tras vencer el plazo el viernes. «La situación podría agravarse». Asegura que los 14 000 aficionados que representa entrarán gratis al partido inaugural.