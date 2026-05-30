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«La situación iba a ir de mal en peor»: el exdelantero del Manchester United respalda la destitución de Arne Slot por el «ambiente tóxico» en Anfield
El Liverpool actuó para evitar más incertidumbre.
La decisión del Liverpool de prescindir de Slot ha recibido el apoyo del exdelantero del Manchester United Sheringham, quien argumentó que mantener al entrenador holandés habría generado una incertidumbre innecesaria de cara a la nueva temporada.
Prefería una decisión firme antes que iniciar otra campaña con incertidumbre. El cambio llegó tras la complicada temporada 2025-26, en la que el Liverpool acabó quinto, por debajo de las expectativas, lo que obligó al club a reaccionar rápido.
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Sheringham advierte de que no hay que arrastrar la incertidumbre a la nueva temporada
Sheringham fue claro: el ambiente en el club se volvía tóxico. El exdelantero cuestionó mantener al entrenador si ya se había perdido la confianza. En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol, Sheringham dijo: «Se estaba creando un ambiente tóxico en el Liverpool con Arne Slot. Habría sido muy negativo empezar la temporada con la amenaza de un posible despido. No se puede iniciar así.
Un club como el Liverpool no puede empezar así; sería desperdiciar otra temporada. Si tras doce partidos estaban a diez puntos del líder, ¿qué harían? No se puede hacer eso en Liverpool. Tenían que cambiar, porque con Slot las cosas iban a empeorar».
La oportunidad de Alonso aumenta la frustración.
La situación del banquillo del Liverpool se complicó aún más tras la decisión de Xabi Alonso, su principal objetivo, de fichar por el Chelsea. Sheringham cree que el Liverpool debería haber actuado antes si no tenía claro el futuro de Slot.
«¿Fue la marcha de Xabi Alonso al Chelsea una bofetada para los aficionados del Liverpool? No», afirmó. «La salida de Arne Slot era previsible. Sabían que Xabi estaba disponible y debían cerrar el acuerdo. Era una oportunidad que se podía aprovechar.
Si no confías en tu técnico, resuelve la situación mientras Alonso esté disponible. No lo hicieron y ahora el Liverpool ha perdido el tren. Todo esto solo alimenta la extraña atmósfera que se respira en el club al verlo fichar por el Chelsea».
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Ahora el foco está en el próximo partido del Liverpool.
Ahora toda la atención se centra en la búsqueda de un nuevo entrenador por parte del Liverpool, y la prioridad del club será encontrar un sucesor capaz de recuperar la confianza y mejorar el ambiente en Anfield. Según informaciones recientes, los Reds nombrarán a Andoni Iraola como su nuevo entrenador para la próxima temporada.