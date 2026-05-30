«La situación iba a ir de mal en peor»: el exdelantero del Manchester United respalda la destitución de Arne Slot por el «ambiente tóxico» en Anfield

La decisión del Liverpool de prescindir de Slot ha recibido el apoyo del exdelantero del Manchester United Sheringham, quien argumentó que mantener al entrenador holandés habría generado una incertidumbre innecesaria de cara a la nueva temporada.

Prefería una decisión firme antes que iniciar otra campaña con incertidumbre. El cambio llegó tras la complicada temporada 2025-26, en la que el Liverpool acabó quinto, por debajo de las expectativas, lo que obligó al club a reaccionar rápido.