«La situación financiera parece buena», pero Kalvin Phillips, fichaje fallido del Manchester City de 42 millones de libras, ha recibido el aviso de que «nadie te quiere» por parte de un compañero que también se formó en la cantera del Leeds

En 2022 la vida sonreía a Phillips: debutó en la Premier League con el club de su infancia en Elland Road y se consolidó como pieza clave para Gareth Southgate, incluso como titular en la final de la Euro 2021.

Un traspaso de 42 millones de libras (56 millones de dólares) le llevó al otro lado de los Peninos, a Mánchester. Con el City ganó la Premier, la FA Cup y la Liga de Campeones en su primera temporada, aunque no logró convencer del todo a Pep Guardiola.

Las cesiones al West Ham y al Ipswich le mantuvieron en la máxima categoría, pero su nivel siguió bajando hasta que descendió con el Sheffield United en la 2025-26.

Solo jugó cuatro partidos con los Blades y vio la roja en su último encuentro, el 22 de febrero. Más lesiones impidieron que el jugador de 30 años volviera a jugar, mientras se plantean preguntas incómodas sobre su futuro.