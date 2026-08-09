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«La situación está muy clara»: Diego Simeone envía un mensaje al Arsenal y al Barcelona sobre los vínculos de traspaso de Julian Alvarez
Simeone se mantiene firme en Seúl
Simeone ha marcado una línea roja respecto al futuro de Alvarez y, en una rueda de prensa en Seúl, ha reiterado que el Atlético de Madrid no busca venderlo. El técnico argentino subrayó que la cúpula del club está plenamente alineada en mantener al jugador de 26 años, al margen del ruido en torno a un posible movimiento a la Premier League o a un rival nacional en La Liga.
«La situación está muy clara, el club tomó una decisión que [el consejero delegado del Atleti] Miguel Angel Gil Marin explicó muy bien», declaró Simeone a los periodistas antes de un amistoso de pretemporada contra el gigante de la Premier League Manchester City. «Desde el lado deportivo, estamos muy contentos de tener a un jugador como Julian, y desde una perspectiva deportiva vamos a ayudarle a seguir creciendo, a seguir mejorando y a devolvernos lo que nos ha dado en estos dos años, que fue muchísimo.
«Tenemos algunos precedentes, ya vimos lo que pasó con [Antoine] Griezmann, no veo otro camino que no sea trabajar desde una perspectiva deportiva como tenemos que hacerlo e intentar ayudar como hemos hecho en estos dos últimos años».
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Barcelona y Arsenal, en máxima alerta
El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, es desde hace tiempo un admirador del campeón del mundo de 2022 y ha explorado activamente la posibilidad de llevarlo al norte de Londres para reforzar su ataque. El Arsenal está desesperado por fichar a un delantero galáctico tras no poder hacerse con Vinicius Junior, pero se está topando con un muro en Madrid.
A pesar del ambiente gélido entre los dos gigantes españoles, el director deportivo del Barcelona, Deco, ha mantenido una reunión con el representante del jugador, Fernando Hidalgo. Estas conversaciones secretas en la capital tenían como objetivo mantener viva la operación, ya que el Barça cree que Alvarez está desesperado por vestir sus colores.
Obstáculos financieros y cláusulas de rescisión
La logística financiera de la operación sigue siendo un obstáculo importante para el conjunto catalán. Los informes sugieren que la búsqueda por parte del Barcelona de otros objetivos, como Rodri, del Manchester City, ha llevado al club a considerar la operación de Alvarez prácticamente imposible debido a las estrictas limitaciones de la normativa financiera.
Gil Marin se ha mostrado increíblemente tajante sobre los costes que implica, al afirmar que la única manera de que cualquier club fiche al delantero es abonando su astronómica cláusula de rescisión de 500 millones de euros (428,5 millones de libras). «Mi opinión está clara, la voluntad del club está clara, se lo hemos dejado claro al jugador y a su agente, y al presidente del Barça», declaró Gil Marin.
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El deseo de Álvarez de afrontar un nuevo reto
El propio jugador no se ha mostrado tímido a la hora de expresar su deseo de cambiar de aires. Tras la victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria durante el Mundial de 2026, Alvarez hizo públicas sus frustraciones e indicó que sentía que su ciclo en el Atletico había llegado a una conclusión natural.
"Hablé con la gente con la que tenía que hablar y lo mejor para todos es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño", dijo Alvarez . A pesar de esta petición, Simeone y Gil Marin parecen no inmutarse y esperan que el jugador mantenga su profesionalidad cuando regrese a los entrenamientos.
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