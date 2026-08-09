Simeone ha marcado una línea roja respecto al futuro de Alvarez y, en una rueda de prensa en Seúl, ha reiterado que el Atlético de Madrid no busca venderlo. El técnico argentino subrayó que la cúpula del club está plenamente alineada en mantener al jugador de 26 años, al margen del ruido en torno a un posible movimiento a la Premier League o a un rival nacional en La Liga.

«La situación está muy clara, el club tomó una decisión que [el consejero delegado del Atleti] Miguel Angel Gil Marin explicó muy bien», declaró Simeone a los periodistas antes de un amistoso de pretemporada contra el gigante de la Premier League Manchester City. «Desde el lado deportivo, estamos muy contentos de tener a un jugador como Julian, y desde una perspectiva deportiva vamos a ayudarle a seguir creciendo, a seguir mejorando y a devolvernos lo que nos ha dado en estos dos años, que fue muchísimo.

«Tenemos algunos precedentes, ya vimos lo que pasó con [Antoine] Griezmann, no veo otro camino que no sea trabajar desde una perspectiva deportiva como tenemos que hacerlo e intentar ayudar como hemos hecho en estos dos últimos años».