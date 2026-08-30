La sinfonía de Mourinho: las estrellas del Real Madrid brillan en el cielo del Bernabéu

El Real Madrid logró una cómoda victoria por 4-0 sobre el Málaga, en el estadio Santiago Bernabéu, en la tercera jornada de LaLiga.

El conjunto merengue elevó su cuenta a 9 puntos y se colocó en el liderato provisional de LaLiga, a la espera del resultado del partido entre el Barcelona y el Rayo Vallecano.

El diario As repasó la valoración del rendimiento de los jugadores del Real Madrid durante el encuentro ante el Málaga, y fue la siguiente:

Courtois: No se vio obligado a intervenir durante la primera mitad, pese a que el Málaga llegó a la portería del Real Madrid en dos ocasiones, aunque sus disparos se marcharon lejos del marco.

También mostró firmeza y seguridad en el único disparo que tuvo que atajar, y mantuvo su portería a cero por primera vez esta temporada.

Trent Alexander-Arnold: La competencia con Dumfries lo hizo reaccionar en su primer partido como titular, y fue uno de los jugadores más destacados de la primera mitad. La primera ocasión del encuentro fue suya, con un disparo difícil que pasó rozando la portería.

Además, fabricó el tercer gol de Kylian Mbappé, y mostró más fuerza y entusiasmo en comparación con lo que ofreció en su primera temporada.

Antonio Rüdiger: Mostró solidez y firmeza en su primer partido como titular en la Liga, y el Málaga no impuso muchas pruebas a los defensas del Real Madrid.

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