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La sequía goleadora de Rasmus Hojlund no preocupa, pues el Nápoles está listo para ejercer la opción de compra del delantero del Manchester United
Conte sigue confiando en el delantero danés
A pesar de su sequía goleadora desde marzo —su último tanto fue ante el Lecce—, Hojlund sigue contando con la plena confianza de Conte.
El técnico italiano lo ve como un pilar de su proyecto y el club, pese al fallo desde los once metros con Dinamarca en la repesca mundialista, confía en que sea el futuro de su ataque.
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La inversión de 44 millones de euros
Según el Corriere del Mezzogiorno, el Nápoles ejercerá la opción de compra definitiva sobre Hojlund, pagando 44 millones de euros al Manchester United para que el exjugador del Atalanta siga en Italia hasta 2030.
Pese a su reciente inactividad, Hojlund ha marcado 14 goles y dado seis asistencias esta temporada, cifra notable teniendo en cuenta las lesiones de creadores clave como Kevin De Bruyne y David Neres.
Encontrar el telonero adecuado
Mientras el club cierra el fichaje de Hojlund, busca profundidad en la delantera. La solución interna para el suplente podría ahorrar varios millones a los Partenopei.
Giovane, habitualmente empleado en bandas, podría ocupar ese rol gracias a su físico y definición. Así, el club destinaría el resto del presupuesto a otras posiciones y Hojlund tendría un suplente fiable.
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El paso de Hojlund del United al Nápoles
Højlund fichó por el United procedente del Atalanta en verano de 2023 y ha jugado 95 partidos en todas las competiciones. En Old Trafford marcó 26 goles y dio seis asistencias, contribuyendo a la FA Cup 2023-2024. En verano de 2025 fue cedido al Nápoles, con el que ya ganó la Supercopa de Italia.