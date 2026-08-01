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Adhe Makayasa

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La sensación del Mundial Vozinha, a punto de dejar Colo-Colo para reunirse con su exentrenador

Fichajes
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El portero de Cabo Verde Vozinha está a punto de dar un giro dramático a su traspaso después de no poder subir a su vuelo para completar su fichaje por el gigante sudamericano Colo-Colo. El guardameta de 40 años ha recibido una lucrativa oferta de última hora para reencontrarse con su exseleccionador, lo que ha sumido por completo en el caos la planificación de la pretemporada del club chileno.

  • Vozinha rechaza a un gigante chileno

    Según MARCA, el gigante chileno Colo-Colo se ha visto sumido en un estado de gran incertidumbre después de que el veterano portero caboverdiano Vozinha no subiera a su vuelo hacia Santiago para cerrar su traspaso. Aunque la directiva de El Cacique ya había anunciado oficialmente su fichaje en sus canales digitales, el guardameta de 40 años aún no había firmado un contrato laboral. El jugador ha aprovechado este vacío normativo para reevaluar su futuro tras una oferta repentina del fútbol africano.


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  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una oferta africana altera los planes

    Vozinha experimentó un repentino cambio de opinión sobre su marcha a Sudamérica tras recibir una llamada directa del exseleccionador de Cabo Verde Bubista, que recientemente se hizo cargo del conjunto marroquí RS Berkane. La oportunidad de reencontrarse con el técnico que dirigió a Cabo Verde en el Mundial de 2026 fue el factor decisivo para inclinar el compromiso del guardameta. Más informaciones señalan que Berkane no solo le ha garantizado la titularidad indiscutible bajo palos, sino que también le ha presentado un paquete financiero excepcionalmente lucrativo.

  • Las actuaciones en el Mundial despiertan interés

    El aumento del interés en torno a Vozinha se debe directamente a sus brillantes actuaciones con Cabo Verde durante la reciente fase final de la Copa del Mundo. Las impresionantes prestaciones del veterano guardameta ante potencias mundiales como España, Uruguay y Argentina elevaron de forma significativa su valor de mercado en el panorama internacional de fichajes.

    Sin embargo, el error de Colo-Colo al presentar públicamente al jugador sin un contrato legalmente vinculante ha provocado una amplia reacción negativa en los medios, dejando al club chileno en una posición embarazosa ante la opinión pública.


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  • vozinha(C)Getty Images

    Horas decisivas para Vozinha

    Las próximas horas resultarán decisivas para determinar si Vozinha respeta su acuerdo verbal con Colo-Colo o cierra su fichaje por Marruecos. La directiva de Colo-Colo ha intentado frenar la creciente indignación de los aficionados en las redes sociales atribuyendo el retraso a trabas burocráticas y permisos de viaje. Sin embargo, sin un contrato oficial firmado, el veterano guardameta mantiene el control total sobre la última gran decisión de su carrera profesional.