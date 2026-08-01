El aumento del interés en torno a Vozinha se debe directamente a sus brillantes actuaciones con Cabo Verde durante la reciente fase final de la Copa del Mundo. Las impresionantes prestaciones del veterano guardameta ante potencias mundiales como España, Uruguay y Argentina elevaron de forma significativa su valor de mercado en el panorama internacional de fichajes.

Sin embargo, el error de Colo-Colo al presentar públicamente al jugador sin un contrato legalmente vinculante ha provocado una amplia reacción negativa en los medios, dejando al club chileno en una posición embarazosa ante la opinión pública.



