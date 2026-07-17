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«La semana que viene tomaremos una decisión»: Mauricio Pochettino afirma que pronto decidirá su futuro en la selección estadounidense
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El futuro de Pochettino
Antes del Mundial, Pochettino y el director ejecutivo de la Federación Estadounidense, JT Batson, confirmaron que habían conversado sobre la posibilidad de que el técnico siguiera al frente del equipo tras 2026. Durante una cena en Nueva York, acordaron posponer las negociaciones hasta después del torneo.
La selección cayó ante Bélgica en octavos y, tras el partido, el técnico afirmó que aún no era momento de decidir su futuro, pues necesitaba un periodo de «descanso y reflexión».
Esta semana, la emisora española Cadena Cope le preguntó por su futuro y Pochettino respondió que tomará una decisión la semana que viene.
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Lo que dijo Pochettino
«Lo estamos valorando, analizando la situación», declaró a Cadena Cope. «La Federación de Fútbol de EE. UU. me ha hecho una oferta para seguir, y ya veremos. La semana que viene tomaremos una decisión».
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Batson sobre el futuro de Pochettino
El jueves, en Atlanta, Batson atendió a la prensa por primera vez tras la eliminación de Estados Unidos en el Mundial. En la rueda de prensa, hablaron sobre el futuro de Pochettino.
«Como dijimos, nos tomaríamos un descanso tras el Mundial», afirmó. «No he podido descansar mucho, pero estamos ilusionados con las conversaciones. El club ha mostrado gran actividad en la planificación a largo plazo; por ejemplo, hablamos con Steve [Cherundolo] sobre el papel de la selección sub-23, y somos parte clave de ese proceso. Nos sentimos bien y esperamos con interés las conversaciones».
Batson también reflexionó sobre el futuro del fútbol estadounidense tras el torneo de este verano.
«Hay muchas condiciones que deben cumplirse para que sigamos ganando Copas del Mundo en la categoría femenina y para que podamos competir de verdad por ellas en la categoría masculina», afirmó. «Nuestro objetivo es situarnos en la mejor posición posible para lograrlo. Los resultados de la selección absoluta importan, pero también el estado de las categorías juveniles, las canteras, la identificación y desarrollo de talento y la calidad de los entrenadores.
«Esperamos informar mejor a nuestros aficionados y a las partes interesadas sobre todo lo que importa. Queremos ser como Argentina o España, compitiendo en una final».
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¿Y ahora qué?
Tras el Mundial, los próximos partidos de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos serán en la ventana internacional del 21 de septiembre al 6 de octubre.
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