La seleccionadora de las Lionesses, Sarina Wiegman, informó sobre la lesión de Leah Williamson, quien se retiró de la convocatoria para el partido de clasificación al Mundial contra Islandia

La forma física de Williamson es clave no solo para Inglaterra, sino también para el Arsenal, que afronta partidos decisivos, entre ellos la semifinal a doble partido de la Liga de Campeones contra el Lyon en su búsqueda por retener el título europeo. Además, las Gunners afrontan varios encuentros de la Superliga Femenina, por lo que jugarán casi cada tres días hasta el final de la temporada. Su regreso sería clave para que el Arsenal aspire a ganar la Liga de Campeones Femenina y la WSL, y también aliviaría la carga de partidos, lo que la entrenadora Renee Slegers agradece.

Desde la óptica de Inglaterra, Wiegman se muestra optimista tras ver a la nueva pareja de centrales, Lotte Wubben-Moy y Esme Morgan, mantener la portería a cero ante España. Esa solidez permite a Wiegman planificar con calma la vuelta de Williamson, mientras el grupo afronta con confianza el partido contra Islandia.

Las Lionesses quieren llevar esa confianza al partido del sábado contra Islandia, con el objetivo de mantenerse líderes de su grupo de clasificación para el Mundial. Solo las ganadoras de grupo obtendrán el billete directo para la cita del próximo verano, así que ganar a Islandia se vuelve aún más importante, ya que el siguiente compromiso de Inglaterra será la visita a España en junio.