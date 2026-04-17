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La seleccionadora de las Lionesses, Sarina Wiegman, informó sobre la lesión de Leah Williamson, quien se retiró de la convocatoria para el partido de clasificación al Mundial contra Islandia
Rodilla, pantorrilla e isquiotibiales: las lesiones que han afectado a Williamson esta temporada.
Williamson ha sufrido múltiples problemas físicos esta temporada. Comenzó recuperándose de una lesión de rodilla que se produjo durante la campaña del Campeonato de Europa con Inglaterra, por lo que no debutó con el Arsenal hasta mediados de diciembre. En enero sufrió una distensión en la pantorrilla que la marginó un mes y, apenas empezaba a coger ritmo, una lesión en el isquiotibial la ha mantenido fuera de los terrenos de juego durante las últimas cuatro semanas con club y selección.
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Sin perder la esperanza: el optimismo de Inglaterra sobre la disponibilidad de Williamson
A pesar de ello, Wiegman convocó a la capitana de Inglaterra para la concentración de este mes, pues ya entrenaba con el Arsenal, aunque aún no había jugado un partido. Sin embargo, Williamson no entró en la lista para el encuentro del martes contra España en Wembley y vio desde la banda cómo su equipo vencía 1-0 a las campeonas del mundo en un duelo clave de la fase de clasificación para el Mundial.
«Va por buen camino, pero era un poco pronto. No queremos correr un riesgo enorme con ella», declaró Wiegman a ITV antes del partido. Tras la victoria, la seleccionadora añadió que no era «una decisión acertada» alinear a la defensa en un encuentro «del más alto nivel» ahora. «Pero está en muy buena forma y esperamos que esté disponible para el sábado», concluyó.
Buenas y malas noticias: Wiegman ofrece información actualizada sobre la plantilla
El viernes, antes del partido en Islandia, Wiegman confirmó que Williamson está «en forma», pero no aclaró si jugará. «Entrenará y la decisión la tomamos tras la sesión», añadió la seleccionadora inglesa. La buena noticia es que Williamson permanece con el equipo, lo que indica que podría ser convocada para el sábado en Reikiavik.
No corrió la misma suerte Keira Barry, quien se retiró de la convocatoria el viernes. La delantera de 20 años, que había dejado el Manchester United para fichar por el Bay FC en febrero y debutó con la absoluta tras la lesión de Freya Godfrey, regresó a su club por un problema de tobillo.
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La forma física de Williamson es clave para Inglaterra y para el Arsenal.
La forma física de Williamson es clave no solo para Inglaterra, sino también para el Arsenal, que afronta partidos decisivos, entre ellos la semifinal a doble partido de la Liga de Campeones contra el Lyon en su búsqueda por retener el título europeo. Además, las Gunners afrontan varios encuentros de la Superliga Femenina, por lo que jugarán casi cada tres días hasta el final de la temporada. Su regreso sería clave para que el Arsenal aspire a ganar la Liga de Campeones Femenina y la WSL, y también aliviaría la carga de partidos, lo que la entrenadora Renee Slegers agradece.
Desde la óptica de Inglaterra, Wiegman se muestra optimista tras ver a la nueva pareja de centrales, Lotte Wubben-Moy y Esme Morgan, mantener la portería a cero ante España. Esa solidez permite a Wiegman planificar con calma la vuelta de Williamson, mientras el grupo afronta con confianza el partido contra Islandia.
Las Lionesses quieren llevar esa confianza al partido del sábado contra Islandia, con el objetivo de mantenerse líderes de su grupo de clasificación para el Mundial. Solo las ganadoras de grupo obtendrán el billete directo para la cita del próximo verano, así que ganar a Islandia se vuelve aún más importante, ya que el siguiente compromiso de Inglaterra será la visita a España en junio.