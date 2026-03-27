La selección uruguaya de Marcelo Bielsa es un desastre: «El Loco» tiene a los grandes outsiders del fútbol sumidos en una crisis de cara al enfrentamiento contra Inglaterra

Las grietas en los cimientos del sistema de Bielsa fueron señaladas por primera vez por el legendario delantero Luis Suárez en octubre de 2024, quien arremetió contra el entrenador, considerado un héroe de culto, en una explosiva entrevista con DSports Uruguay.
«Hubo situaciones en la Copa América que dolieron ver, de las que no hablé por el bien del grupo. Va a seguir pasando. Los jugadores van a llegar a un límite y van a estallar. En la Copa América, hubo jugadores que me dijeron: “Luis, voy a jugar la Copa América y luego no volveré a jugar”», afirmó Suárez. «Eso te dice que nos estamos acercando a una situación difícil. Luego lo superas y vuelves porque amas a tu país. A todos nos encanta representar a nuestro país.
«Durante mi última convocatoria, algunos de nosotros estábamos jugando a las cartas y el cuerpo técnico (de Bielsa) se paseaba y nos echaba un vistazo, como si estuviera buscando a alguien que estuviera jugando a las cartas... Hubo muchas cosas que me llamaron la atención.
«Hubo muchos jugadores que concertaron una reunión (con Bielsa) para pedirle al entrenador que, como mínimo, nos saludara con un buenos días. Ni siquiera nos decía hola. Tuve una reunión de cinco minutos con él como líder del equipo y, al final, solo respondió con un “Muchas gracias”»,
Suárez contó luego una anécdota sobre cómo Bielsa utilizó a Agustín Canobbio, un internacional consolidado de veintitantos años, como recogepelotas y «jugador de entrenamiento» para el primer equipo, en una muestra de falta de respeto.
«Hizo que (Canobbio) realizara pases que, durante la mitad de la Copa América, solo hacían los jugadores de entrenamiento. Y luego hizo que los jugadores de entrenamiento entrenaran como jugadores titulares. No se puede hacer creer a un jugador que forma parte de la convocatoria de 26 para una Copa América que está ahí para hacer lo que hace un jugador de entrenamiento. Es una falta de respeto total. Me enfada», continuó.
Uruguay perdió su siguiente partido por 1-0 ante Perú, y Bielsa afirmó que los comentarios de Suárez habían cambiado la forma en que se le percibía como entrenador y figura de autoridad. «En cuanto a cómo me afectó la situación, no ignoro lo que pasó, y sé que mi autoridad se vio afectada de alguna manera», dijo Bielsa.