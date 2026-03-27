La selección uruguaya de Marcelo Bielsa es un desastre: «El Loco» tiene a los grandes outsiders del fútbol sumidos en una crisis de cara al enfrentamiento contra Inglaterra

Estaba claro que, si Bielsa quería ganarse al pueblo uruguayo, tendría que obtener resultados sobre el terreno de juego. Poco más podría hacerles cambiar de opinión.

Bielsa habló con gran entusiasmo de la plantilla de la que disponía tras firmar su contrato de tres años. Se le había contratado para dar un nuevo impulso a un equipo que había caído eliminado en la fase de grupos del Mundial de 2022 y del que se consideraba que había rendido muy por debajo de lo esperado. Las informaciones en el momento del nombramiento de Bielsa afirmaban que estaba realmente emocionado por asumir un trabajo con tanto talento, tras haber sido vinculado con varias vacantes en la Premier League en los meses anteriores.

A finales de 2023, Bielsa debió de sentirse plenamente reivindicado. Uruguay venció a Brasil por 2-0 en casa en el cuarto partido de El Loco al frente del equipo, mientras que el quinto partido resultó ser aún más memorable. Bielsa llevó a Uruguay a La Bombonera del Boca Juniors para enfrentarse a la campeona del mundo, Argentina, que en ese momento llevaba 14 partidos invicta desde su infame derrota ante Arabia Saudí en Catar. Contra todo pronóstico, los visitantes se impusieron por 2-0, logrando su primera victoria a domicilio ante La Albiceleste desde 1937.

Fue una actuación tan perfecta por parte del equipo de Bielsa como se podría imaginar. Todos los jugadores dieron el máximo y siguieron las órdenes al pie de la letra, al tiempo que demostraron su calidad con el balón para castigar a unos anfitriones agresivos.

Lionel Messi elogió a Uruguay tras el partido y declaró a los medios: «Nunca nos sentimos cómodos. No pudimos mantener la posesión durante mucho tiempo, no creamos ocasiones y jugamos el partido que ellos querían, a su ritmo».

Darwin Núñez, en aquel momento aún jugador del Liverpool, y Ronald Araujo, del Barcelona, fueron los goleadores de la noche, pero también destacaron Federico Valverde, del Real Madrid; el futuro centrocampista del Manchester United, Manuel Ugarte; Rodrigo Bentancur, del Tottenham Hotspur; y el astuto veterano Martín Cáceres. Este era el tipo de calidad que Bielsa señaló desde el principio de su etapa y se estaba demostrando que tenía razón en su valoración de su capacidad.