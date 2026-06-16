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«La selección más oprimida del Mundial»: Irán debió abandonar Estados Unidos «de inmediato» tras empatar 2-2 con Nueva Zelanda en su debut
El caos logístico empaña un espectacular debut
La agitada preparación de la selección iraní en Los Ángeles dio paso a un pospartido caótico. A pesar de remontar dos veces gracias a los goles de Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebbi, los logros del «Team Melli» quedaron eclipsados por órdenes administrativas repentinas. Los organizadores adelantaron de pronto el vuelo del equipo, obligándolo a cancelar su recuperación y regresar a su base en Tijuana.
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Ghalenoei critica las exigencias en materia de desplazamientos
Ghalenoei, indignado por el desgaste físico y psicológico de su equipo y las constantes interrupciones en su itinerario, declaró: «Hemos pasado tanto tiempo viajando que ni siquiera nos han dado tiempo para recuperarnos. Después del partido de hoy nos ordenaron marcharnos al instante. Para nosotros es vital descansar, pero nos obligan a regresar a nuestro campamento en Tijuana y eso nos preocupa. Quizá seamos el equipo más oprimido de toda la Copa del Mundo».
Aunque el himno iraní recibió abucheos y aplausos, los 70 108 espectadores se unieron enseguida para brindar un apoyo ruidoso desde el inicio del partido, lo que llevó a Ghalenoei a valorar el respaldo de la diáspora. Añadió: «Había muchos iraníes aquí, con diferentes afiliaciones políticas y creencias, pero todos nos animaron de todo corazón, y creo que eso es una victoria para todos nosotros».
Taremi pide la intervención de la FIFA
La tensión geopolítica se notó en el vestuario. Los jugadores más veteranos pidieron a los organismos internacionales más protección tras la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después del partido. El capitán Mehdi Taremi declaró: «Quiere ayudarnos, pero hay otras cuestiones que todos conocen. La FIFA debe protegernos más. Veamos qué pasa; todo es un desastre para nosotros».
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Se avecina una prueba de élite europea
Con las cuatro selecciones del Grupo G empatadas a un punto, Irán debe reajustar rápido su estrategia antes de enfrentarse el domingo a la potente Bélgica. El cuerpo técnico lucha contra el reloj para asegurar la recuperación física, clave si la selección iraní quiere avanzar a la fase eliminatoria.