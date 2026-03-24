Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
liberali italia nazionaleGetty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

¡Italia, no solo están los playoffs del Mundial! La selección sub-19 busca el pase a la Eurocopa: Liberali, Inacio y Reggiani, las rivales y dónde ver los tres partidos por televisión y en streaming

Italy
Italy U19
M. Liberali
L. Reggiani
S. Inacio
Turkiye U19
Hungary U19
European Championship U19 Qualification
Italy U19 vs Hungary U19
Italy U19 vs Slovakia U19
Slovakia U19
Turkiye U19 vs Italy U19

El miércoles 25 de marzo da comienzo la fase élite de clasificación para el Campeonato de Europa Sub-19

El mundo del fútbol italiano se ha detenido y espera con impaciencia el resultado de la eliminatoria de clasificación de la selección de Gennaro Gattuso para el próximo Mundial de 2026. Sin embargo, el compromiso de los Azzurri no es el único importante programado durante este parón, ya que a partir del miércoles 25 de marzo, en casa, en Catanzaro, también saltará al campo laselección italiana sub-19, que disputará los tres partidos de lafase élite de clasificación para el próximo Campeonato de Europa sub-19, que se celebrará del 28 de junio al 11 de julio de 2026 en Gales.


¿A quién se enfrentará el equipo dirigido por el seleccionador Alberto Bollini? ¿Quiénes son nuestras estrellas? ¿Cuándo y cómo se podrán seguir los tres partidos programados? ¿Y cuál es el reglamento? Aquí tienes la guía de este minitorneo de clasificación.



  • LOS CONVOCADOS

    Esta es la lista de convocados, repleta de jugadores de primer nivel que militan tanto en nuestras ligas como en el extranjero (nada menos que 5)


    Porteros: Massimo Pessina (Bolonia), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

    Defensas: Matteo Cocchi (Inter), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Francesco Verde (Juventus);

    Centrocampistas: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta);

    Delanteros: Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Mattia Marello (Inter), Mattia Mosconi (Inter)

    • Anuncios

  • LIBERALI, INACIO Y REGGIANI, LAS ESTRELLAS

    Las estrellas de este grupo, las más comentadas y en las que Bollini confiará también en cuanto a inspiración y creatividad, son sin duda Mattia Liberali y Samuele Inacio. El primero es un mediapunta nacido en 2007 que se formó en las categorías inferiores del Milan y ha destacado este año en Catanzaro. El segundo se formó en las categorías inferiores del Atalanta, pero ahora se ha marchado a Alemania, al Borussia Dortmund, con el que ya ha debutado en el primer equipo.


    También en el equipo alemán debutó con un gol el exdefensa del Sassuolo Luca Reggiani, pero en la plantilla no se puede dejar de mencionar al exjugador de la Roma y del Milan Federico Coletta (hoy en el Benfica, que eliminó al Inter Sub-19 en la Youth League) y a Christian Comotto (que está brillando en el Spezia).

  • LAS RIVALES

    La selección italiana sub-19 ha quedado encuadrada en el Grupo 6 de la fase de clasificación como cabeza de serie, pero se enfrentará a un grupo nada fácil, en el que se medirá a Turquía, Eslovaquia y Hungría.

  • DÓNDE SE JUEGA

    El Liberali jugará «en casa» estos tres partidos, ya que toda la fase de grupos del Grupo 6 se disputará en Italia, concretamente en Calabria, entre Cosenza y Catanzaro, en los estadios

    - Centro deportivo «Real Cosenza» en Cosenza

    - Estadio «Nicola Ceravolo», Catanzaro

    - Estadio «San Vito-Gigi Marulla», Cosenza


    Italia disputará en el Ceravolo de Catanzaro el partido inaugural contra Hungría y el último contra Turquía, mientras que jugará el segundo encuentro de la fase de grupos contra Eslovaquia en el estadio «Marulla» de Cosenza.

  • EL CALENDARIO DE LAS PRUEBAS Y EL REGLAMENTO

    Primera jornada (miércoles 25 de marzo) 12
    :00 h: Eslovaquia-Turquía (Centro deportivo «Real Cosenza», Cosenza) 17
    :00 h: ITALIA-Hungría (Estadio «Nicola Ceravolo», Catanzaro)

    Segunda jornada (Sábado 28 de marzo) 12
    :00 h: Turquía-Hungría (Centro deportivo «Real Cosenza», Cosenza) 17:
    00 h: ITALIA-Eslovaquia (Estadio «San Vito-Gigi Marulla», Cosenza)

    Tercera jornada (Martes 31 de marzo) 15
    :00 h: Turquía-ITALIA (Estadio
    «Nicola Ceravolo», Catanzaro) 15:00 h: Hungría-Eslovaquia (Centro deportivo «Real Cosenza», Cosenza)


    Solo las siete ganadoras de los grupos se clasificarán para la fase final y se unirán a Gales, país anfitrión de la fase final de ocho del torneo. Por lo tanto, Italia solo se clasificará para la fase final si gana su grupo. En caso de empate a puntos entre dos o más equipos, se aplicará la clasificación separada, con ventaja en los enfrentamientos directos como primer criterio y, en caso de empate, la diferencia de goles y, a continuación, el número de goles marcados.

  • DÓNDE VER LAS CARRERAS POR TELEVISIÓN Y EN STREAMING

    Los tres partidos de la selección italiana sub-19 se retransmitirán en Vivo Azzurro TV, que ofrecerá la retransmisión en streaming y a la que se podrá acceder desde televisores inteligentes, teléfonos inteligentes y tabletas.