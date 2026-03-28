La selección italiana sub-17 golea a Islandia: los Azzurrini suman el máximo de puntos en la fase de clasificación para el Europeo

Segunda victoria para la selección italiana sub-17 en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de la categoría. Tras la remontada del miércoles ante Portugal, los Azzurrini del seleccionador Massimilano Favo se imponen a Islandia por un contundente 4-0 a domicilio, con el marcador decidido en los primeros 38 minutos.

Italia suma ahora el máximo de puntos en el Grupo A2 de la Liga A de la segunda ronda de clasificación que conducirá a la fase final del Campeonato de Europa (que se disputará en Estonia entre el 25 de mayo y el 7 de junio), junto con Rumanía, que se impuso por 1-0 a Portugal, último con 0 puntos junto con Islandia.