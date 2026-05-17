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USWNT Abroad (05.17.2026)GOAL

Traducido por

La selección femenina de fútbol de EE. UU. en el extranjero: Alyssa Thompson, Emily Fox y Lindsey Heaps vuelven a ganar

FEATURES
USA
Manchester City Women
Manchester United Women
Chelsea FC Women
Arsenal Women
WSL Serie Primavera

Emily Fox brilló en la victoria del Arsenal sobre el Liverpool, mientras que Alyssa Thompson, Lindsey Heaps, Lily Yohannes y otras habituales de la selección femenina de Estados Unidos destacaron en un intenso fin de semana en Europa.

Sam Coffey se sometió a una pequeña intervención en la rodilla y no jugó en la victoria 4-1 del Manchester City sobre el West Ham, pero otras jugadoras de la selección femenina de Estados Unidos compitieron por Europa el fin de semana.

En el Arsenal, Emily Fox contribuyó a la victoria por 3-1 sobre el Liverpool, mientras que el Chelsea, con Alyssa Thompson, superó 1-0 al Manchester United de Phallon Tullis-Joyce. En Francia, Lindsey Hoopes marcó en el 8-0 del OL Lyonnes ante el Nantes, y Lily Yohannes participó en varias de las 27 ocasiones de su equipo.

Se acercan las finales: el 23 de mayo el OL desafiará al Barcelona en la Liga de Campeones, y el 31 de mayo Brighton & Hove Albion debutará en la final de la FA Cup ante Manchester City.

GOAL repasa las actuaciones de las mejores jugadoras de la selección estadounidense en Europa este fin de semana.

  • Emily Fox Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Fox es clave para el éxito del Arsenal.

    Sin Emily Fox sería difícil imaginar el nivel del Arsenal. La lateral vive una temporada estelar y no muestra signos de bajar el ritmo.

    Este fin de semana contribuyó a la victoria 3-1 sobre el Liverpool, y cuatro días antes había sumado otros tres puntos ante el Everton.

    Contra el Liverpool, Fox brilló con paredes por la banda y superó la defensa en varias ocasiones. En una jugada, combinó con Beth Mead y recibió de vuelta tras recortar hacia adentro. Luego envió un pase al área para Stina Blackstenius, quien remató de media volea.

    • Anuncios
  • London City Lionesses v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Thompson, sólido en la victoria del Chelsea sobre el Manchester United

    La mayoría de la atención en el partido del Chelsea se centró en la legendaria delantera Sam Kerr y en su despedida, y no podía ser de otra manera: marcó en su última noche. Sin embargo, la joven delantera Alyssa Thompson no vio puerta, pero aun así brilló, combinándose con Ellie Carpenter en paredes y desvíos de cabeza, al tiempo que desafiaba a la zaga del United durante casi 90 minutos.

    Se prevé que sea pieza clave en la delantera, mientras el club avanza tras la salida de Kerr.

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2023-24Getty Images

    Heaps está en plena forma

    Lo irónico es que Lindsey Heaps vive su mejor momento futbolístico y pronto dejará Francia para sumarse al Denver Summit FC de la Liga Nacional de Fútbol Femenino.

    Con el Olympique Lyonnais marcó en la victoria 8-0 sobre el Nantes: ingresó en el minuto 61 y, seis minutos después, anotó el cuarto gol. El OL lidera la Ligue 1 con 60 puntos, 19 triunfos y 3 derrotas.

    El sábado 23 de mayo el OL disputará la final de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA contra el Barcelona, y se espera que Heaps busque cerrar su etapa europea levantando el trofeo antes de regresar a Estados Unidos.

  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Phallon Tullis-Joyce brilla con paradas decisivas.

    A pesar de que el Manchester United cedió puntos ante el Chelsea este fin de semana, Phallon Tullis-Joyce realizó varias paradas decisivas que mantuvieron el partido igualado.

    Primero detuvo un disparo con efecto de Lauren James, bien colocado, y luego desvió por encima del larguero un potente chut de Ellie Carpenter desde la derecha que había golpeado el poste.

    Poco después, detuvo un disparo lejano de Ellie Carpenter que había golpeado el poste y rebotado hacia el campo.

    A pesar de encajar un gol, Tullis-Joyce firmó una actuación estelar ante la rápida delantera del Chelsea.