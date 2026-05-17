La selección femenina de fútbol de EE. UU. en el extranjero: Alyssa Thompson, Emily Fox y Lindsey Heaps vuelven a ganar

Sam Coffey se sometió a una pequeña intervención en la rodilla y no jugó en la victoria 4-1 del Manchester City sobre el West Ham, pero otras jugadoras de la selección femenina de Estados Unidos compitieron por Europa el fin de semana.

En el Arsenal, Emily Fox contribuyó a la victoria por 3-1 sobre el Liverpool, mientras que el Chelsea, con Alyssa Thompson, superó 1-0 al Manchester United de Phallon Tullis-Joyce. En Francia, Lindsey Hoopes marcó en el 8-0 del OL Lyonnes ante el Nantes, y Lily Yohannes participó en varias de las 27 ocasiones de su equipo.

Se acercan las finales: el 23 de mayo el OL desafiará al Barcelona en la Liga de Campeones, y el 31 de mayo Brighton & Hove Albion debutará en la final de la FA Cup ante Manchester City.

GOAL repasa las actuaciones de las mejores jugadoras de la selección estadounidense en Europa este fin de semana.