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La selección del País Vasco recibirá a Venezuela en San Mamés en un histórico amistoso en noviembre
Bilbao acoge un histórico amistoso internacional
La Federación Vasca de Fútbol, presidida por Xabier Goni, ha confirmado que Euskal Selekzioa se enfrentará a Venezuela en el estadio del Athletic el sábado 14 de noviembre. El partido supondrá la primera aparición del combinado desde que venció 3-0 a Palestina el 15 de noviembre del año pasado ante una cifra récord de 51.396 espectadores. En aquella ocasión, los hombres de Jagoba Arrasate se impusieron gracias a los goles de Unai Elgezabal, Gorka Guruzeta y Urko Izeta.
- Ricardo Larreina Amador
Los lazos culturales unen a ambas naciones
El partido conmemora el 90.º aniversario del primer Gobierno Vasco autónomo, establecido en 1936 bajo la presidencia de Jose Antonio Aguirre, quien posteriormente formó el equipo de Euzkadi en 1937 para realizar una gira por Europa y América durante la Guerra Civil española. Además, la nación sudamericana mantiene profundos vínculos históricos con la región, ya que acogió a miles de exiliados políticos que huían de la dictadura de Francisco Franco.
En un comunicado oficial en el que destacó la importancia del partido más allá del deporte, la Federación Vasca de Fútbol señaló: «Más allá de su dimensión deportiva, el evento, que forma parte del programa de actos del 90.º aniversario del primer Gobierno Vasco, aspira a ser una celebración de las relaciones entre dos sociedades unidas por una larga historia de intercambios, migraciones, acogida y vínculos culturales».
Un encuentro entre generaciones refuerza el récord perfecto
El encuentro del mes que viene será el cuarto entre ambos equipos. El conjunto anfitrión ha ganado los tres anteriores: 4-3 a domicilio en San Cristóbal en junio de 2007, 3-1 en el antiguo San Mamés en diciembre de 2010 y 4-2 en Mendizorrotza en octubre de 2018.
Sobre el objetivo más amplio de la próxima cita en Bilbao, la Federación Vasca añadió: «Este nuevo partido pretende reunir a distintas generaciones en torno al fútbol y mostrar cómo Euskal Selekzioa también puede servir como punto de encuentro entre pueblos».
- AFP
Las estrellas de la máxima categoría encabezan la convocatoria de noviembre
Al disputarse durante una ventana oficial de la FIFA, el equipo anfitrión se concentrará en Lezama el 13 de noviembre y podrá contar con jugadores de LaLiga del Athletic, la Real Sociedad, Osasuna y el Alavés que no hayan sido convocados por España. Sin embargo, los jugadores de la SD Eibar no estarán disponibles, ya que la Segunda División continuará durante el parón. Por su parte, el técnico visitante Oswaldo Vizcarrondo confiará en el centrocampista Yangel Herrera y en el lateral derecho de la Real Sociedad Jon Mikel Aramburu.
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