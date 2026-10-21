El partido conmemora el 90.º aniversario del primer Gobierno Vasco autónomo, establecido en 1936 bajo la presidencia de Jose Antonio Aguirre, quien posteriormente formó el equipo de Euzkadi en 1937 para realizar una gira por Europa y América durante la Guerra Civil española. Además, la nación sudamericana mantiene profundos vínculos históricos con la región, ya que acogió a miles de exiliados políticos que huían de la dictadura de Francisco Franco.

En un comunicado oficial en el que destacó la importancia del partido más allá del deporte, la Federación Vasca de Fútbol señaló: «Más allá de su dimensión deportiva, el evento, que forma parte del programa de actos del 90.º aniversario del primer Gobierno Vasco, aspira a ser una celebración de las relaciones entre dos sociedades unidas por una larga historia de intercambios, migraciones, acogida y vínculos culturales».