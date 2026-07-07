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La selección de Noruega sufre un brote de enfermedad antes de los cuartos de final del Mundial contra Inglaterra
Las enfermedades y el cansancio del viaje afectan a la concentración de Noruega
Según el medio noruego Dagbladet, varias bajas por enfermedad afectan a la selección de Noruega antes de su primer partido de cuartos de final del Mundial, el sábado contra Inglaterra. Jorgen Strand Larsen se perdió el debut por fiebre, y Marcus Holmgren Pedersen no jugó en la victoria 2-1 ante Brasil en octavos por un problema similar. Erling Haaland, máximo goleador noruego con siete tantos, marcó un doblete que clasificó a su selección para los cuartos de final.
El seleccionador, Stale Solbakken, tosió con fuerza tras la derrota 4-1 ante Francia y admitió que los constantes viajes han mermado al grupo.
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Solbakken explica la situación sanitaria de la plantilla
Al abordar la situación, Solbakken dio todos los detalles sobre el estado de salud de su plantilla. «En realidad, solo Jorgen ha tenido fiebre», dijo Solbakken. «Pero ha habido algunos casos de tos y voz ronca repartidos por todo el grupo. Aunque hay aire acondicionado, vuelos, vestuarios y todo eso. Somos más de 50 personas, así que es normal que aparezcan algunos síntomas».
Aun así, confía en que Pedersen se recupere para el fin de semana, aunque respalda a Julian Ryerson para que siga aportando. Solbakken atribuye el bajón físico de Pedersen a la enorme presión y a los cambios rápidos del torneo, en la inédita trayectoria de Noruega.
El bajón de Pedersen y el peligro ofensivo de Inglaterra
Solbakken explicó la ausencia de Pedersen: «Sin ser médico, creo que influyen varios factores: es joven, llegó al Mundial pensando que sería suplente de Julian, jugó dos partidos muy bien, acumuló muchas impresiones y ahora su cuerpo está saturado».
Inglaterra avanza tras vencer 3-2 a México en octavos. El equipo de Thomas Tuchel depende de Harry Kane, autor de seis goles, pero pierde a Reece James por una lesión en el tendón de la corva.
- AFP
¿Qué les depara el futuro a Inglaterra y Noruega?
A pocos días del partido de cuartos de final, ambas selecciones luchan contra el reloj para tener a sus jugadores clave en óptimas condiciones. Inglaterra aspira a revalidar el título de 1966, aunque deberá hacerlo sin el lesionado Jordan Henderson. Noruega, en tanto, debe recuperarse rápido del cansancio del viaje si quiere dar otra sorpresa histórica.
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