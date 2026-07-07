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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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La selección de Noruega sufre un brote de enfermedad antes de los cuartos de final del Mundial contra Inglaterra

Noruega
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Noruega vs Inglaterra
E. Haaland
Inglaterra

Un brote de enfermedad ha afectado gravemente a la concentración de Noruega antes de su histórico partido de cuartos de final del Mundial contra Inglaterra. Tras vencer a Brasil, el equipo de Stale Solbakken sufre cansancio y molestias por los largos desplazamientos en Estados Unidos, de cara al crucial encuentro del sábado en Miami.

  • Las enfermedades y el cansancio del viaje afectan a la concentración de Noruega

    Según el medio noruego Dagbladet, varias bajas por enfermedad afectan a la selección de Noruega antes de su primer partido de cuartos de final del Mundial, el sábado contra Inglaterra. Jorgen Strand Larsen se perdió el debut por fiebre, y Marcus Holmgren Pedersen no jugó en la victoria 2-1 ante Brasil en octavos por un problema similar. Erling Haaland, máximo goleador noruego con siete tantos, marcó un doblete que clasificó a su selección para los cuartos de final.

    El seleccionador, Stale Solbakken, tosió con fuerza tras la derrota 4-1 ante Francia y admitió que los constantes viajes han mermado al grupo.

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    Solbakken explica la situación sanitaria de la plantilla

    Al abordar la situación, Solbakken dio todos los detalles sobre el estado de salud de su plantilla. «En realidad, solo Jorgen ha tenido fiebre», dijo Solbakken. «Pero ha habido algunos casos de tos y voz ronca repartidos por todo el grupo. Aunque hay aire acondicionado, vuelos, vestuarios y todo eso. Somos más de 50 personas, así que es normal que aparezcan algunos síntomas».

    Aun así, confía en que Pedersen se recupere para el fin de semana, aunque respalda a Julian Ryerson para que siga aportando. Solbakken atribuye el bajón físico de Pedersen a la enorme presión y a los cambios rápidos del torneo, en la inédita trayectoria de Noruega.

  • El bajón de Pedersen y el peligro ofensivo de Inglaterra

    Solbakken explicó la ausencia de Pedersen: «Sin ser médico, creo que influyen varios factores: es joven, llegó al Mundial pensando que sería suplente de Julian, jugó dos partidos muy bien, acumuló muchas impresiones y ahora su cuerpo está saturado».

    Inglaterra avanza tras vencer 3-2 a México en octavos. El equipo de Thomas Tuchel depende de Harry Kane, autor de seis goles, pero pierde a Reece James por una lesión en el tendón de la corva.

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    ¿Qué les depara el futuro a Inglaterra y Noruega?

    A pocos días del partido de cuartos de final, ambas selecciones luchan contra el reloj para tener a sus jugadores clave en óptimas condiciones. Inglaterra aspira a revalidar el título de 1966, aunque deberá hacerlo sin el lesionado Jordan Henderson. Noruega, en tanto, debe recuperarse rápido del cansancio del viaje si quiere dar otra sorpresa histórica.

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