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La selección de Estados Unidos jugará amistosos otoñales contra Perú, Chile, México y Canadá en sus primeros partidos tras su participación en el Mundial de 2026
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Los próximos partidos
Estados Unidos abrirá su calendario de otoño el 26 de septiembre en Orlando, donde recibirá a Perú en su primer partido tras el Mundial. Tres días después, se medirá a Chile en el Energizer Park, casa del St. Louis SC.
Después, la atención se centrará en sus rivales de la CONCACAF en partidos que se disputarán cerca de cada frontera. Estados Unidos se enfrentará a México el 3 de octubre en Glendale, Arizona, sede de los Arizona Cardinals, antes de cerrar esta ventana de cuatro partidos el 6 de octubre contra Canadá en el Allianz Field del Minnesota United.
Esta ventana es la primera desde que la FIFA consolidó los parones internacionales de otoño para crear una única ventana de cuatro partidos que servirá como el último parón autorizado de 2026.
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El regreso de Pochettino
Los anuncios de los amistosos llegan apenas un día después de que U.S. Soccer confirmara que Mauricio Pochettino regresará como seleccionador de la USMNT. El argentino llegó inicialmente en el otoño de 2024 y luego llevó a Estados Unidos hasta los octavos de final del Mundial de este verano. Sin embargo, el camino terminó ahí, con una abultada derrota ante Bélgica.
Ahora, tras varias semanas de deliberaciones, Pochettino y U.S. Soccer han llegado a un acuerdo para un nuevo contrato por el que el técnico seguirá hasta el Mundial de 2030.
«Estamos muy ilusionados por comenzar esta nueva fase de nuestro camino con partidos ante nuestra afición en casa. Su increíble energía durante el verano ha marcado el listón», dijo el seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino. «Esperamos que nuestros jugadores compitan con la mentalidad de que cada partido es crucial y de que deben mostrar la pasión y el compromiso que nuestra afición merece.
"Nuestro objetivo es siempre jugar contra los mejores rivales posibles, y estos partidos aportan una variedad de experiencias a este grupo de jugadores mientras comenzamos este nuevo capítulo de la selección masculina de Estados Unidos."
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Los rivales
Los cuatro partidos, todos ellos disputados en ciudades que no son sedes del Mundial, harán que Estados Unidos se enfrente a rivales conocidos del continente americano. Chile ganó la Copa América en 2015 y 2016, mientras que Perú alcanzó la final de esa competición en 2019 antes de caer ante Brasil. Se rumorea que Estados Unidos albergará la Copa América en 2028.
Después, el foco se centrará en rivales conocidos: los coanfitriones del Mundial 2026 junto a la selección masculina de Estados Unidos. México firmó una gran trayectoria este verano, marcada por sus actuaciones en el famoso Estadio Azteca, antes de caer ante Inglaterra en octavos de final. Canadá, por su parte, cayó en la misma ronda tras terminar segunda de su grupo. Derrotó a Sudáfrica en dieciseisavos de final antes de caer ante Marruecos.
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¿Qué viene después?
Antes de los dos amistosos de la USMNT, las principales estrellas del equipo que juegan en Europa verán cómo sus temporadas echan a andar durante las próximas semanas. Mientras tanto, los jugadores del equipo que militan en la MLS están en plena forma a mitad de temporada y afrontarán el tramo final de su campaña cuando llegue septiembre.
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