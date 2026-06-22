La selección argentina apoya a Lionel Messi, y Lionel Scaloni desmiente noticias falsas sobre el padre de la estrella del Inter Miami

La familia Messi aclaró que Jorge se recupera bien tras un tratamiento médico. Antes del Argentina-Austria en Arlington, Texas, Scaloni desmintió los rumores y pidió centrarse en el fútbol. En la previa del partido, destacó la unidad del plantel.

«Estamos bien y preparados para el partido de mañana», afirmó Scaloni, según Marca. «Creemos que el grupo supera las situaciones buenas y malas. Sabemos que siempre es mejor estar con un amigo. Eso sentimos todos, y él también. No añadiré más; estamos listos para el partido».