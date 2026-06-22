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La selección argentina apoya a Lionel Messi, y Lionel Scaloni desmiente noticias falsas sobre el padre de la estrella del Inter Miami
Argentina deja a un lado las distracciones de cara al partido contra Austria
Los preparativos de Argentina para su segundo partido del Grupo J se vieron alterados por noticias falsas que afirmaban que Jorge, padre del capitán Messi, había fallecido. La confusión provocó un gran revuelo en Argentina y, según informes, un presentador de televisión dimitió tras emitir la información errónea.
- AFP
Scaloni destaca la solidez del grupo
La familia Messi aclaró que Jorge se recupera bien tras un tratamiento médico. Antes del Argentina-Austria en Arlington, Texas, Scaloni desmintió los rumores y pidió centrarse en el fútbol. En la previa del partido, destacó la unidad del plantel.
«Estamos bien y preparados para el partido de mañana», afirmó Scaloni, según Marca. «Creemos que el grupo supera las situaciones buenas y malas. Sabemos que siempre es mejor estar con un amigo. Eso sentimos todos, y él también. No añadiré más; estamos listos para el partido».
Un presentador de televisión dimite tras un error en la emisión
Florencia Peña, conductora de Luzu TV, anunció por error durante una transmisión en vivo la muerte del padre de Messi. La noticia se viralizó al instante y provocó gran angustia a la familia del jugador, quien participaba en su sexto Mundial. Luego, Peña renunció al alegar que su equipo de producción le había dado información equivocada por el auricular.
La cadena impuso medidas disciplinarias y, según el productor Nicolás Occhiato, varios empleados fueron despedidos.
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Argentina se centra en el partido contra Austria
Argentina busca vencer a Austria y acercarse a la fase eliminatoria. Scaloni anticipa un duelo exigente ante un rival agresivo y bien organizado, y quiere ver cómo reacciona su equipo cuando no tenga el balón.
«Austria es un rival difícil, con muy buenos jugadores», admitió Scaloni. «Presionan bien, son directos y han hecho una gran fase de clasificación. Es un equipo a tener en cuenta. Será un partido complicado. Ambos hemos ganado, y eso puede dar lugar a un gran espectáculo. Será difícil, duro».