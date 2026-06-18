La selección alemana en el Mundial: noticias y rumores. «¡Entonces se convertirá en un monstruo!». Antonio Rüdiger elogia al objetivo de fichaje del Bayern de Múnich

El Bayern Múnich está a punto de fichar a Nathaniel Brown, lateral izquierdo del Eintracht Fráncfort, por unos 55 millones de euros.

Brown ya demostró su valía en la selección alemana con un debut mundialista ante Curazao, donde marcó un gol y dio una asistencia. Además, el defensa de 23 años ha impresionado al exjefe de la defensa, Antonio Rüdiger. En la rueda de prensa del miércoles por la noche (hora central europea), el veterano elogió al joven.

Al ser preguntado sobre qué aconsejaría a jóvenes como Brown para encontrar el equilibrio entre agresividad y sensatez, Rüdiger respondió: «Buena pregunta, cada jugador es distinto. Pero con Nene Brown no tengo mucho que decir: me ha sorprendido muy positivamente. «La primera vez que lo vi fue en la concentración de marzo y observé cómo neutralizó a Semenyo (Antoine Semenyo en la victoria por 2-1, nota de la redacción)», recordó Rüdiger: «Creo que a este jugador no tengo que decirle mucho. Es un chico tranquilo, ¡pero en el campo se convierte en un monstruo!».

En general, Rüdiger cree que todos los jóvenes talentos de Alemania «ya están muy avanzados» y eso es muy positivo.

También elogió a sus rivales, que le habían quitado el puesto en el centro de la defensa antes del Mundial. De Jonathan Tah dijo: «Es una figura. Solo por su físico ya resulta incómodo. Si yo fuera delantero y tuviera que jugar contra Jona, sería muy duro». Sobre Nico Schlotterbeck, del Real Madrid, añadió: «Su pierna izquierda vale su peso en oro».

Reconoce que no es fácil estar en el banquillo, pero antepone el equipo: «Todos tenemos un mismo objetivo y todos somos importantes. Si se puede aportar desde fuera, mucho mejor». Por eso intenta «pasarlo bien con la gente y transmitir buenas vibraciones».