SegúnChosun, han surgido informaciones que apuntan a que la Copa Asiática de 2027, prevista en Arabia Saudí para el próximo enero, podría aplazarse un año, hasta enero de 2028. El posible aplazamiento se produce tras varios incidentes de seguridad en Riad, entre ellos un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid que provocó la suspensión temporal de sus operaciones.

La inestabilidad política ya ha afectado a la actividad futbolística en el país anfitrión.

Un partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC entre Al-Nassr y Naft Tehran en Riad se aplazó recientemente tras la interceptación de un misil balístico sobre la capital.