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¡La Saudi Pro League toma el control! Sadio Mane y Julian Quinones lideran la ofensiva de la RSL mientras se revelan los nominados al Balón de Oro 2026
Estrellas de la Saudi Pro League, nominadas al Balón de Oro 2026
France Football ha incluido oficialmente a las estrellas de la Saudi Pro League Mane y Quinones en su lista de 30 nominados al Balón de Oro 2026. El reconocimiento llega después de campañas excepcionales en Oriente Medio y en la escena internacional, lo que pone de relieve el creciente talento de la competición.
Mane desempeñó un papel fundamental para que Al-Nassr conquistara su primer título de liga desde 2019, con una aportación de 10 goles y seis asistencias. Su excelente estado de forma también se trasladó a la selección, donde capitaneó a Senegal hasta la final de la Copa Africana de Naciones 2025 antes de guiarla a las rondas eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Mientras tanto, el internacional mexicano Quinones firmó un año de eclosión. Después de hacerse con la Bota de Oro de la RSL 2025-26 con 33 goles para Al Qadsiah, brilló con México, coanfitrión del Mundial, al marcar cuatro goles en total, incluido el primer tanto del torneo en Ciudad de México, mientras su país alcanzaba los octavos de final.
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Mane y Quinones reaccionan a sus históricas nominaciones
Reaccionando a su nominación tras la victoria por 2-1 de Al-Nassr sobre Abha el miércoles, Mane expresó su gratitud a quienes votaron. «La sensación es increíble. Quiero dar las gracias a los aficionados y, por supuesto, a los periodistas», dijo el exdelantero del Liverpool. «Sé que muchos jugadores podrían haber estado en la lista, especialmente de la Saudi Pro League. Pero sí, así ha sido la votación. Así que quiero volver a dar las gracias».
Quinones se mostró igual de encantado después de ver puerta en el triunfo por 3-2 de Al Qadsiah ante Al Ahli el martes, y atribuyó su hito al trabajo duro y la perseverancia. «Estoy muy orgulloso de haber conseguido esto. He trabajado duro para este momento y ahora ha sucedido», dijo. «Los tiempos de Dios siempre son perfectos. Yo solo intento seguir trabajando duro, mejorar y ser lo mejor que pueda ser».
La Saudi Pro League consolida su estatus de talla mundial
La nominación de Mané marca su regreso a la lista de candidatos al Balón de Oro tras acabar como subcampeón en 2022. En el caso de Quinones, el reconocimiento pone la guinda a un ascenso meteórico, después de arrebatar de forma dramática la Bota de Oro de la liga a rivales de alto perfil como Cristiano Ronaldo e Ivan Toney con un hat-trick en la última jornada.
La influencia de la Saudi Pro League también se extiende a la lista de candidatos al Trofeo Lev Yashin. El guardameta del Al-Hilal Yassine Bounou logró su cuarta nominación en su carrera después de ganar la King's Cup y alcanzar la final de la AFCON con Marruecos.
El capitán del Al-Ahli, Edouard Mendy, aseguró su tercera nominación al Yashin tras ganar el premio al Mejor Portero de la SPL y conquistar su segundo título consecutivo de la AFC Champions League Elite.
- AFP
Las estrellas aspiran a más títulos nacionales e internacionales
Con la inercia a su favor tras sus recientes victorias ligueras, Mane y Quinones intentarán mantener su gran racha goleadora con Al-Nassr y Al-Qadsiah a medida que se intensifican las competiciones nacionales. Al mismo tiempo, Bounou y Mendy buscarán mantener su imponente nivel bajo palos, mientras las cuatro estrellas esperan la ceremonia oficial de entrega de premios de France Football.
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