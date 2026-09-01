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Julian AlvarezGetty Images
Muhammad Zaki

Traducido por

¡La saga por fin ha terminado! Julián Álvarez toma la decisión final sobre su traspaso al Atlético de Madrid tras el interés de Arsenal y Barcelona

Fichajes
Julián Álvarez
Barcelona
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Atlético Madrid
Primera División
Premier League

Julián Álvarez ha decidido finalmente quedarse en el Atlético de Madrid al menos hasta el mercado de fichajes de enero, poniendo fin de hecho a un largo culebrón veraniego. A pesar del fuerte interés del Arsenal y de su firme deseo personal de fichar por el Barcelona, el delantero argentino seguirá por ahora a las órdenes de Diego Simeone.

  • Un verano de especulaciones llega a su fin

    Alvarez ha informado al director de fútbol del Atlético, Mateu Alemany, de que no dejará el Metropolitano este verano. Pese a los persistentes rumores que lo vinculaban con una salida, el internacional argentino se ha comprometido a seguir en la capital española al menos hasta el mercado de fichajes de invierno, según informan La Sexta y La Pizarra de Quintana, vía SPORT.

    La decisión llega después de unos meses turbulentos en los que el delantero atrajo una atención considerable desde toda Europa. Al Arsenal de Mikel Arteta se le atribuyó con insistencia interés en él, y presentó ofertas para tratar de convencer al atacante de regresar a la Premier League.

    Sin embargo, Alvarez ha optado por rechazar todos los acercamientos de la Premier League. El delantero sigue centrado en asegurarse un futuro traspaso al Barcelona y no está dispuesto a contemplar destinos alternativos que no encajen con sus ambiciones en Cataluña.


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  • FBL-ESP-LIGA-ALVAREZAFP

    Marin cierra la puerta al Barcelona

    El delantero dejó muy claros sus sentimientos a principios de este verano, al expresar abiertamente su deseo de unirse al equipo de Hansi Flick. «Lo mejor para todos es un traspaso; quiero cumplir mi sueño», admitió Alvarez durante el Mundial de 2026, dejando clara su intención de forzar una salida.

    El Atleti, sin embargo, adoptó una postura inflexible. Las cuentas del club en redes sociales se burlaron abiertamente de la situación, al bromear con que podrían fichar a Lamine Yamal, Pedri o Raphinha como respuesta al supuesto interés del conjunto catalán.

    El consejero delegado del Atlético, Miguel Angel Gil Marin, dio un veredicto definitivo sobre el caso, descartando por completo un cambio dentro de España. «Nuestra intención, y mi sueño personal, es que se quede con nosotros, que se quede en el Atlético», afirmó Marín. «Para competir entre los grandes, necesitas grandes jugadores, y Julián es uno de ellos».

    Cerró con firmeza la puerta a cualquier posible negociación con sus rivales de La Liga y añadió: «Si él cree que es incompatible estar en el Atlético de Madrid, buscaremos una alternativa, pero nunca, jamás, será el Barcelona».


  • Un empate sin goles de alto voltaje

    Esta situación ha desembocado finalmente en un frustrante punto muerto para todas las partes implicadas. La cúpula del Atlético intentó activamente dar salida a Alvarez a un club de la Premier League, con la intención de sacar de la plantilla de Simeone a un jugador potencialmente desmotivado antes del cierre del mercado.

    En cambio, Alvarez se mantuvo firme. Igual que el conjunto madrileño hizo valer su contrato para bloquear su soñado cambio al Barcelona, el argentino utilizó ese mismo compromiso contractual para rechazar movimientos a Inglaterra. Ahora seguirá en la capital española, esperando su momento hasta que el mercado vuelva a abrir.


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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    A la espera del mercado de invierno

    Alvarez debe ahora reintegrarse en los planes de Simeone para la primera mitad de la campaña de La Liga. Afrontar los próximos meses requerirá la máxima profesionalidad, ya que necesita mantener su forma y su estado físico de cara a enero. Si el Barcelona puede resolver sus limitaciones financieras para el invierno, una nueva ofensiva por el argentino podría materializarse por fin.